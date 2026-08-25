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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يسلم 700 كوبون شراء للمواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية

اجتماع البنك الزراعي
اجتماع البنك الزراعي
يوسف رجب

استقبل اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، فايزة أحمد، الرئيس التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصري، وعددًا من قيادات البنك، في إطار تعزيز التعاون ودعم جهود الحماية والرعاية الاجتماعية بالمحافظة، لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز أوجه التكافل الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعمران أحمد حسن، رئيس منطقة جنوب الصعيد، واللواء محمود هاشم، مدير عام الأمن بمنطقة جنوب الصعيد، ويحيى فراج، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بقنا، وعددًا من قيادات البنك ومندوب من التضامن الاجتماعى.

وسلم محافظ قنا 700 كوبون شراء للمواد الغذائية، بقيمة 500 جنيه للواحد، إلى مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، مقدمة من البنك الزراعي المصري، لتوزيعها على الأسر والفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ قنا أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي الفاعل لمؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير احتياجاتها الأساسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية.

وأوضح الببلاوي أن مديرية التضامن الاجتماعي بقنا ستتولى توزيع كوبونات الشراء على المستحقين، وفقًا للضوابط والبيانات المعتمدة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر والفئات الأولى بالرعاية.

وأشاد محافظ قنا بالدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع، لتنفيذ المزيد من المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ قيم التكافل والمسئولية المجتمعية.

قنا البنك الزراعي المصري دعم الأسر الأولى بالرعاية التكافل الاجتماعي التضامن الاجتماعي

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