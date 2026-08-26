محافظ بني سويف يشهد احتفالية تكريم أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، احتفالية تكريم الأوائل والمتفوقين من طلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، والتي نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن ببني سويف، "بقيادة النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة"بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر جامعة بني سويف، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني والإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمحافظة بني سويف،وبالتنسيق مع الجامعة".

جاء ذلك في حضور: السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بمجلس النواب، الدكتور طارق علي رئيس الجامعة،و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (النائب محمد سيد جنيدي،النائب عبدالله على مبروك،النائب طه الناظر،النائب أحمد محسن،النائبة منى عبد الله،النائب يوسف شعبان،النائبة هبة عبد العظيم،النائب أحمد إبراهيم جنيدي)، وقيادات التعليم العام والأزهري، وقيادات أمانة حزب مستقبل وطن وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وأهالي أسر الطلاب المكرمين.

وفي كلمته أعرب المحافظ، عن سعادته بالتواجد اليوم في رحاب جامعة بني سويف، في هذه المناسبة الطيبة،التي نحتفى خلالها بكوكبة من أبنائنا وبناتنا المتفوقين من أوائل الشهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية، مشيراً إلى تقديره لرئيس جامعة بني سويف،لاستضافة هذا الحدث، وحسن الاستقبال والتنظيم،وعلى الدور الذي تقوم به الجامعة في دعم أبنائنا الطلاب، وفتح آفاق جديدة أمامهم لاستكمال مسيرتهم العلمية.

كما توجه المحافظ بالشكر إلى النائب حسام العمدة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، وإلى قيادات وأعضاء الحزب والقائمين على تنظيم هذه المبادرة الطيبة التي تعكس الاهتمام بتكريم أبنائنا المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتميز ،مثمنا حسن اختيار مكان وتوقيت الاحتفالية التي تتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف،حيث قدم التهنئة لكافة الحاضرين بتلك الذكرى العطرة،ومشيدا باختيار جامعة بني سويف لاستضافة الحدث باعتبارها واحة العلم والمعرفة



وحرص محافظ بني سويف على تقديم التهنئة لكافة الطلاب على ما حققوه من تفوق، مؤكدا أن وجودهم اليوم هنا ليس مجرد احتفال عادي، وإنما هو تقدير لما بذلوه من جهد طوال الدراسة، ورسالة تشجيع على مواصلة الطريق، ، وأن ما تحقق اليوم يجب أن يكون بداية لمرحلة جديدة، يحملون خلالها مسؤولية أكبر تجاه أنفسهم وأسرهم ووطنهم، موجه تحية خاصة لأولياء الأمور، الذين كانوا شركاء حقيقيين في هذا النجاح، وتحملوا الكثير من أجل أبنائهم، وقدموا لهم الدعم والتشجيع حتى يصلوا إلى هذه اللحظة التي نفخر بها جميعًا.



وواصل المحافظ حديثه قائلاً :إن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، وتولي التعليم والعلم والمعرفة اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها الأساس الحقيقي لبناء المستقبل، وإعداد أجيال قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية ، مشيراً إلى تكريم المتفوقين يمثل رسالة مهمة تؤكد أن المجتمع يُقدّر العلم وأهله، ويشجع أبناءه على التميز والإبداع، وأن التفوق ليس مجرد درجات، وإنما هو التزام واجتهاد وقدرة على تحمل المسؤولية والاستمرار في التعلم، مطالبا المتفوقين والأوائل ألا هذا التكريم نقطة نهاية نقطة انطلاق، خاصة وأن المراحل القادمة تحتاج منهم إلى مزيد من العمل، وتطوير المهارات، والاستفادة من الفرص التي تتيحها لكم الجامعة والمؤسسات التعليمية المختلفة.



واختتم المحافظ كلمته مؤكداً أننا هنا في بني سويف نؤمن بأن رعاية المتفوقين والموهوبين مسؤولية مشتركة، وأن التعاون بين المحافظة والجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والقوى المجتمعية المختلفة يمكن أن يفتح أمام أبنائنا آفاقًا أوسع، ويمنحهم فرصًا أكبر لتحقيق طموحاتهم، متمنياً أن تكون هذه الاحتفالية نموذجًا مستمرًا لتشجيع أبنائنا على التفوق، وأن نرى دائمًا أبناء بني سويف في مقدمة المتفوقين على مستوى الجمهورية، وفي مختلف المجالات العلمية والعملية وأن يوفقهم الله في خطواتهم القادمة، وأن يجعلهم دائمًا مصدر فخر لأسرهم ومحافظتهم ووطنهم.



من جهته أعرب النائب حسام العمدة، عن تقديره لمحافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز لحضور هذه الاحتفالية ، ولرئيس الجامعة الدكتور طارق على، لاستضافة الحدث،حيث عبر " العمدة" عن فخره واعتزازه بالطلاب المتفوقين، وقدم لهم التهنئة ولأولياء أمورهم الذين كان لهم الدور الفاعل في مساندة أبنائهم لتحقيق هذا النجاح، مؤكدا أن الحزب يعمل بشكل دائم على دعم التعليم في المحافظة، وأن تكريم المتفوقين هو جزء من رؤية وفلسفة الحزب لدعم التعليم وتحفيز الأجيال الصاعدة على مواصلة التفوق والنجاح لتكون مؤهلة وقادرة على مجابهة أعباء الحياة وتحمل المسؤولية على كافة المستويات ومختلف المجالات في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وفي كلمته توجه رئيس جامعة بني سويف بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته ودعمه المستمر لقطاع التعليم وحرص سيادته على الاستثمار في العنصر البشري.مشيرا إلى أن جامعة بني سويف تعد صرحا علميا له وجود وتمثيل متميز في التصنيفات الدولية،إذ تحتضن أكثر من 30 كلية ومعهد تغطى معظم التخصصات وتوفر بيئة تعليمية وبحثية وأكاديمية ذات بنية تحتية ومنشآت وصروح علمية تنتظر أبناءنا الطلاب المتميزين ويمثلون نموذجاً مشرفا لجيل واعد وطموح،موجها التحية والتقدير لمحافظ بني سويف على حضوره الاحتفالية ولقيادات وأعضاء الحزب على تنظيم تلك الاحتفالية.



بدأت الاحتفالية-التي قدمها محمود جابر - بالسلام الوطني ثم الاستماع لبعض آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ فراج أحمد،ثم مشاهدة بعض الفقرات الفنية والغنائية التي قدمتها فرقة "كورال أون" تضمنت مجموعة من الأغاني الوطنية والدينية وأغاني التفوق والنجاح.

وفي ختام الاحتفالية تمت مراسم التكربم،والتي شملت الطلاب الأوائل والمتفوقين، حيث شمل التكريم : أوائل الجمهورية في الثانوية العامة والأزهرية والدمج والدبلومات وعددهم 5 طلاب وطالبات، وتكريم أوائل المحافظة ثانوية عامة" الشعبة العلمية /علوم /رياضة،والشعبة الأدبية، وأوائل الثانوية الأزهرية" علمى/ أدبي/ ذوي البصيرة والدمج، وأوائل شهادات الدبلومات الفنية،وأوائل الشهادة الإعدادية، بجانب تكريم بعض القيادات التعليمية من مديري الإدارات والمدارس وتم تسليم المكرمين شهادات تقدير، والتقاط صورة جماعية تذكارية، وسط أجواء من الفرحة والاحتفاء بالطلاب وأسرهم.