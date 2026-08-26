خلل فني يثير الجدل.. ماكينات الصراف الآلي تصرف أموالاً مضاعفة في بني سويف

في واقعة نادرة أثارت حالة واسعة من الجدل والترقب، شهدت قرية "قاي" التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، يوم الاثنين، حادثة غير مسبوقة بعدما تعرضت إحدى ماكينات الصراف الآلي (ATM) لخلل فني مفاجئ أدى إلى صرف مبالغ مالية مضاعفة للعملاء، وتسببت هذه الثغرة التقنية في تجمهر أعداد كبيرة من المواطنين أمام الماكينة محاولين سحب أموال إضافية، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية للسيطرة على الموقف وإيقاف تشغيل الماكينة فورا.

ماكينة تصرف 2000 بدلًا من 1000 جنيه

بدأت الواقعة عندما فوجئ أحد المواطنين بحصوله على 2000 جنيه، رغم طلبه سحب 1000 جنيه فقط.

وسرعان ما انتشر الخبر بين الأهالي، ما دفع أعداداً منهم إلى التوجه نحو الماكينة للاستفادة من الخلل الفني، حيث تكررت عمليات صرف مبالغ تفوق القيمة المطلوبة.

واستمر ذلك حتى تدخل مسئول بشركة التغذية النقدية وأوقف الماكينة مؤقتاً لفحصها.

خلل مفاجئ في ماكينة الصراف الآلي

بحسب التفاصيل المتداولة بشأن الواقعة، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات تطالب الأشخاص الذين حصلوا على أموال إضافية بإعادتها تجنباً لأي مساءلة قانونية.

فيما رجح البعض أن يكون سبب الخلل خطأ بشرياً أثناء تغذية الماكينة بالنقود، من خلال وضع أوراق نقدية من فئة 200 جنيه في درج مخصص لفئة 100 جنيه، ما أدى إلى مضاعفة المبالغ المصروفة قبل اكتشاف المشكلة وإيقاف الخدمة.

سرعان ما لاحظ بعض الأهالي وجود الخلل، خاصة مع تكرار صرف مبالغ مالية إضافية مقارنة بالقيمة التي طلبها العملاء، الأمر الذي جعل الواقعة محل اهتمام بين أبناء القرية، وسط تساؤلات حول سبب العطل الفني الذي أصاب ماكينة الصراف الآلي.



تدخل أمني سريع للفحص والتحقيق

بدأت الجهات المختصة في فحص الماكينة لتحديد سبب الخلل بدقة، إلى جانب مراجعة جميع عمليات السحب التي تمت خلال فترة العطل لحصر إجمالي المبالغ المصروفة بالخطأ.

كما تواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد أصحاب الحسابات الذين حصلوا على الأموال الزائدة، تمهيداً لاستردادها أو خصمها من حساباتهم في حال عدم إعادتها طواعية.



أمانة الأهالي مبعث للفخر

تحولت الواقعة من عطل فني في ماكينة صراف آلي، إلى موقف مجتمعي لافت، بعدما اختار عدد من الأهالي إعادة الأموال الزائدة فور علمهم بمصدرها، في مشهد يعكس أهمية الوعي بالمسئولية والحفاظ على حقوق الآخرين.

وضرب أهالي القرية مثلا يحتذى به في الأمانة، بعدما استجاب عدد كبير من أهالي بني سويف إلى مناشدة المسئولين، معتبرين أن الموقف يعكس أمانة وأصالة أبناء قرية قاي لحرصهم على إعادة الحقوق إلى أصحابها، خاصة بعدما تبين لهم أن الأموال الزائدة لم تكن مستحقة لهم.