خطأ في ماكينة ATM يتسبب في عجز 50 ألف جنيه ببني سويف.. ماذا حدث؟

كشف فرحات صميدة، نائب رئيس الشركة المسؤولة عن تغذية ماكينة الصراف الآلي بمحافظة بني سويف، تفاصيل واقعة صرف إحدى ماكينات الـATM فئة 200 جنيه بدلًا من 100 جنيه، موضحًا أن الواقعة نتجت عن خطأ فني أثناء تغذية الماكينة، وليس عن خلل في نظام البنك.

وأوضح صميدة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية ندى رضا، أن ماكينة الصراف الآلي تتكون من أربعة أدراج، يتم تعريف كل درج على نظام الماكينة وفقًا للفئة النقدية الموجودة بداخله، بحيث يمكن أن يكون الدرج الأول مخصصًا لفئة الـ200 جنيه، والثاني لفئة الـ100 جنيه، والثالث لفئة الـ50 جنيهًا، والرابع لفئة الـ20 جنيهًا، بحسب تصميم كل ماكينة وتعريفها لدى البنك.

وقال إن الفني المسؤول عن تغذية الماكينة وصيانتها أخطأ في وضع فئة الـ200 جنيه داخل الدرج الذي كان النظام يعرفه على أنه مخصص لفئة الـ100 جنيه.

وأضاف أنه نتيجة لهذا الخطأ، فإن العميل الذي يطلب سحب 100 جنيه يحصل فعليًا على ورقة نقدية واحدة من فئة الـ200 جنيه، بينما إذا طلب سحب 1000 جنيه، فستخرج له 10 أوراق نقدية، لكنها من فئة الـ200 جنيه، وفقًا لتعريف الدرج في النظام.

وأكد أن ما حدث لا يمثل خطأ في نظام البنك أو «السيستم»، وإنما نتج عن عدم تطابق الفئة النقدية الموضوعة فعليًا في الدرج مع الفئة المسجلة على النظام.

كما أوضح صميدة أن إجمالي المبلغ الذي تم وضعه في الماكينة من فئة الـ200 جنيه بلغ خمسة «بكوات»، بقيمة إجمالية تصل إلى 100 ألف جنيه.

وأشار إلى أن نصف هذا المبلغ تقريبًا يمثل قيمة صحيحة لعمليات السحب، بينما تم صرف النصف الآخر بصورة خاطئة نتيجة تبديل الفئات النقدية داخل الأدراج، موضحًا أن قيمة العجز الفعلية تقدر بنحو 50 ألف جنيه.