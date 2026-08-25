هيفاء وهبي في الساحل الشمالي بحفل ضخم يوم 18 سبتمبر

تستعد هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي ضخم بالساحل الشمالي يوم 18 سبتمبر المقبل، في واحدة من أبرز حفلات ختام موسم الصيف، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من محبيها.

ومن المنتظر أن تقدم الديفا هيفاء وهبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي أحبها الجمهور على مدار مشوارها الفني، إلى جانب أحدث أعمالها الغنائية، في ليلة تجمع بين الغناء والاستعراض وأجواء الاحتفال بختام موسم الساحل الشمالي.

ويأتي حفل الساحل الشمالي ضمن نشاط فني مكثف تعيشه هيفاء وهبي خلال الفترة الحالية، بعدما واصلت حضورها القوي على الساحة الفنية من خلال حفلاتها ونجاحاتها المتتالية.



جدير بالذكر أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أحيت مؤخرًا حفلًا عالميًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على مسرح سوبر دوم، وقدمت خلاله مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي.

وتستعد هيفاء وهبي خلال الفترة المقبلة لجولتها الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تلتقي خلالها جمهورها في عدد من الحفلات، لتواصل بذلك سلسلة حفلاتها الدولية خلال موسم حافل بالنجاحات.