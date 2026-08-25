يد مصر تهزم كوسوفو بدبل سكور 21/42 وتواصل الانتصارات في البحر المتوسط

واصل منتخب مصر الوطني للرجال لكرة اليد انطلاقته القوية في دورة ألعاب البحر المتوسط "تارانتو 2026"، بعدما حقق فوزاً كاسحاً على نظيره منتخب كوسوفو بنتيجة 42-21، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفرض الفراعنة سيطرتهم الكاملة على اللقاء، وقدموا أداءً قوياً على مدار شوطي المباراة، لينجح المنتخب المصري في حسم المواجهة بفارق 21 هدفاً، محققاً فوزه الثاني على التوالي في البطولة، بعد الانتصار الكبير على البرتغال في الجولة الأولى بنتيجة 38-27.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 4 نقاط، ليواصل صدارته للمجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات البرتغال وكوسوفو وإيطاليا، ويقترب بقوة من التأهل إلى الدور التالي.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة صاحب الأرض منتخب إيطاليا يوم الخميس المقبل، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة انتصاراتهم وإنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة.

ويشارك منتخب مصر في الدورة بقوام يغلب عليه لاعبو المنتخب الثاني والعناصر المحلية، في ظل ارتباط عدد من المحترفين بأنديتهم، خاصة أن دورة ألعاب البحر المتوسط ليست مدرجة ضمن الأجندة الدولية التي تتيح للأندية إلزام المحترفين بالانضمام إلى منتخبات بلادهم.

ويقود المنتخب المدير الفني الإسباني فرناندو باربيتو، مساعد المدير الفني للمنتخب الأول، في إطار خطة الجهاز الفني لمنح مجموعة من اللاعبين فرصة قوية للاحتكاك واكتساب الخبرات الدولية، وتجهيز عناصر جديدة يمكنها دعم المنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة.

ويستهدف اتحاد كرة اليد، برئاسة الكابتن خالد فتحي، الاستفادة من مشاركة هذه المجموعة من اللاعبين في إعداد وتجهيز العناصر التي تمثل دعماً مهماً للمنتخب الأول، بما يضمن توسيع قاعدة الاختيارات وتجهيز جميع اللاعبين بأفضل صورة للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وتضم قائمة المنتخب المصري في دورة ألعاب البحر المتوسط:

حراسة المرمى: عبد الرحمن حميد، مصطفى أحمد عادل، يوسف ناجي، والجناح الأيسر: بلال إبراهيم، محمد مؤمن صفا، والظهير الأيسر: نبيل شريف، وصانعو الألعاب: سيف هاني، زياد مهند ممدوح، محمد صلاح السيد، والظهير الأيمن: محسن رمضان، والجناح الأيمن: محمد عماد شعبان، عمر خالد حسين، عمر هيمن يوسف، ولاعبو الدائرة: أحمد تغيان عبد الستار، بجاد مروان، ياسر سيف.

ويقود الجهاز الفني الإسباني فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ويعاونه رامي يوسف مدرباً مساعداً، بينما يتولى محمد سراج الدين مهمة مدرب حراس المرمى، والدكتور أحمد رمضان أخصائي العلاج الطبيعي.