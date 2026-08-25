أكدت صحة القرار.. لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام إنبي

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تحليلها الرسمي للحالة التحكيمية المثيرة للجدل خلال مباراة الأهلي وإنبي، والتي شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر.

وأوضحت اللجنة أن هناك عددًا من الاعتبارات التي يجب وضعها في الحسبان عند تقييم الحالة، مشيرة إلى أن مهاجم الأهلي كان يسعى بالفعل إلى لعب الكرة، بينما لم يسعَ مدافع إنبي إلى الوصول إليها، واكتفى بدفع المهاجم من الخلف.

وأكدت لجنة الحكام أن تحرك المهاجم في هذه المنطقة لا يحتاج معه المدافع إلى استخدام قوة كبيرة حتى يتسبب في سقوطه، موضحة أن الدفعة كانت كافية لإبعاد المهاجم عن الوصول إلى الكرة.

وأضافت اللجنة أن الحالة شهدت وجود مخالفة واضحة، وبالتالي كان قرار احتساب ركلة الجزاء صحيحًا.

وأشارت إلى أن تمركز حكم الساحة ساعده على رؤية الواقعة بشكل جيد، حيث اتخذ قرارًا باحتساب ركلة جزاء، قبل أن يتم تأييد القرار من جانب حكم تقنية الفيديو «VAR».

واختتمت لجنة الحكام تحليلها بالتأكيد على صحة قرار احتساب ركلة الجزاء، مع الإشارة إلى أن الحكم كان يجب عليه إشهار البطاقة الصفراء للاعب إنبي بسبب المخالفة.

وكان الأهلي حقق الفوز على إنبي بنتيجة 3-2، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.