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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يشترط حضور بيزيرا برفقة محاميه لعقد جلسة لحسم أزمته

بيزيرا
بيزيرا
حسن العمدة

اشترطت إدارة نادي الزمالك حضور البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بشكل شخصي برفقة محاميه، خلال الجلسة المرتقبة لمناقشة أزمته مع النادي وحسم موقفه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تمسك الزمالك بحضور اللاعب شخصيًا، في ظل رغبة الإدارة في الاستماع إلى وجهة نظره ومناقشة أسباب عدم عودته إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق، إلى جانب بحث مستقبله مع القلعة البيضاء.

وكان مسؤولو الزمالك قد تحركوا لعقد جلسة مع بيزيرا ووكيله ومحاميه عبر تقنية الفيديو، في محاولة لاحتواء الأزمة والوصول إلى حل ودي قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية أو تصعيدية ضد اللاعب.

وتتمسك إدارة الزمالك بحقوقها التعاقدية في اللاعب، وترفض الدخول في مفاوضات بشأن رحيله قبل حسم موقفه وعودته إلى القاهرة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إنهاء الأزمة بشكل يحافظ على حقوق النادي واللاعب.

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