ترامب: تدمير أي سفينة تزرع ألغاما جديدة في مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أخطرت إيران بأن أي سفينة أو قارب يقوم بزرع ألغام جديدة في مضيق هرمز سيتم تدميره «فورًا وبشكل منهجي»، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف ترامب أن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام من مضيق هرمز، مؤكدًا أن القوات الأمريكية تواصل تأمين الممر الملاحي الاستراتيجي.

ثلاثة مواقع نووية

وأشار الرئيس الأمريكي إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف، قائلًا إن موقع «جبل الفأس» وثلاثة مواقع نووية أخرى «دُمّرت بالفعل».