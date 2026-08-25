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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان عددا من المنشآت الرياضية بمركز التنمية الشبابية بقليوب

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

افتتح جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، ، ملاعب البادل وحديقة الأطفال وأعمال التطوير العام بمركز التنمية الشبابية بقليوب، ضمن الافتتاحات التي تشهدها المحافظة احتفالًا بعيدها القومي الـ 158.
وتفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية أعمال التطوير التي شهدها المركز، والتي تضمنت رفع كفاءة عدد من المنشآت والمرافق، إلى جانب ملاعب البادل وحديقة الأطفال، والاطلاع على التجهيزات والإمكانات المتاحة، بما يسهم في تقديم خدمات رياضية وترفيهية متكاملة للمترددين على المركز.


وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، أن افتتاح أعمال التطوير والمنشآت الجديدة بمركز التنمية الشبابية بقليوب يأتي في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة النشء والشباب، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتكامل مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ مشروعات التطوير ودعم المنشآت الشبابية والرياضية.
وأضاف المحافظ أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن فعاليات احتفال محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ 158، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لتطوير المنشآت الخدمية والرياضية، وتوفير مساحات مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية لمختلف الفئات العمرية.
من جانبه، أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أن افتتاح أعمال التطوير بمركز التنمية الشبابية بقليوب يعكس اهتمام الوزارة برفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير خدماتها، بما يواكب احتياجات النشء والشباب والأسر، ويوفر بيئة مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى مواصلة الوزارة تنفيذ خطط تطوير المنشآت الرياضية والشبابية بمختلف المحافظات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة واكتشاف ورعاية المواهب.

القليوبية وزير الشباب محافظ القليوبية جولة تفقدية قليوب

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