سباك وشقيقه ووالدتهما يعتدون على طليقته خلال عودتها من العمل بكفر شكر

شهدت إحدى قرى مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية واقعة اعتداء على سيدة تُدعى «جهاد خالد»، بعدما تعرضت للضرب على يد طليقها وشقيقه ووالدتهما، أثناء عودتها من عملها.

وتعرضت المجني عليها للاعتداء بالضرب باستخدام شومة وقالب طوب، إلى جانب التعدي عليها بالسب والقذف، ما أسفر عن إصابتها بجرح في الرأس استلزم خياطة بـ14 غرزة، بالإضافة إلى إصابتها بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.



وكان قد تم تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر خلاله الاعتداء على السيدة بالضرب باستخدام شومة وقالب طوب من قبل طليقها وشقيقه ووالدتهما، وسط حالة من الغضب والاستنكار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة ضبط المتسببين في الواقعة.

وعقب تداول الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط أطراف الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.