الرئيس السيسي: قواتنا المسلحة على أتم الاستعداد للدفاع عن أمننا القومي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جميع أجهزة الدولة يقظة تجاه كل ما يتعلق بالأمن القومي المصري.

وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، على أن القوات المسلحة على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي.

وأوضح أنه يتابع عن كثب وبشكل مباشر ومستمر مستويات الجاهزية القتالية والكفاءة الميدانية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه يتم بذل قصارى الجهد للنهوض بالدولة وتطويرها في مختلف المجالات، مع السعي الحثيث والمخلص لتحسين ظروف معيشة المواطنين.

وأضاف: "لم يكن اهتمامي حكرًا على مؤسستنا العسكرية، بل امتد إلى باقي شؤون الدولة؛ بهدف تحسين الأوضاع ووضع حلول جذرية للمشكلات المتراكمة والموروثة عبر العقود، والعمل باستمرار على معالجة ما يظهر من صعوبات أو أوجه قصور في أداء الخدمات المقدمة للمواطنين".