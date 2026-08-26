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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد تكريمه من الرئيس.. رئيس جامعة الأزهر السابق: وسام العلوم والفنون شرف لي

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة

عبر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر السابق، عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، له اليوم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال سلامة دواد، في تصريح لصدى البلد، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، هو وسام على صدره وشرف له لخدمة الأزهر الشريف,

وتابع رئيس جامعة الأزهر السابق: وسام الجمهورية شرف كبير أسال الله أن أكون على قدره، فكل الشكر للرئيس الذي يكرم من قدم للدولة الوطن خدمات جليلة وأحمد أن كنت مع هؤلاء الذين خدموا الدولة والوطن.

احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي

وكشفت قناة إكسترا نيوز عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وقال الرئيس السيسي: اسمحوا لي بداية؛ أن أتوجه بأصدق التهاني إلى حضراتكم جميعًا، وإلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف داعيًا الله ﴿ العلي القدير ﴾، أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الغالية، والعالم أجمع، بالخير واليمن والسلام.


وأضاف: "أن احتفالنا بذكرى مولد سيدنا محمد ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾، ليس احتفاء بذكرى ميلاد خير الأنام فحسب؛ وإنما هو استحضار لأنوار وآثار النبي الأكرم، الذي بعثه الله للعالم أجمع، برسالة ملهمة غيرت وجه التاريخ، وأخرجت الإنسان من الظلمات والجهل والجاهلية، إلى أنوار الهداية والاستنارة، وجاء الثناء الإلهي على صاحب الخلق الرفيع، في أكرم شهادة لنفس بشرية على وجه الأرض ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾.

وتابع: لقد جسد سيدنا محمد ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ من مكارم الأخلاق، ما أدهش العقول وألهم القلوب، فكان رحيمًا في موضع الرحمة، كريمًا في موضع الكرم، حازمًا في موضع الحزم، رفيقًا بالصغير، بارًا بالكبير، رحيمًا بالضعيف، حانيًا على الفقير، يعلم الخلق جميعًا إكرام الإنسان وجبر خاطره، أيا كان دينه أو جنسه أو لونه.
 

وقال الرئيس السيسي: “اسمحوا لي بمناسبة جمعنا الكريم اليوم أن أطمئنكم مجددًا بشأن يقظة الدولة المصرية بكافة أجهزتها إزاء كل ما يتعلق بأمننا القومي، كما أؤكد على أننا نبذل قصارى الجهد للنهوض بالدولة وتطويرها في كافة المجالات، ونسعى بشكل حثيث وبإخلاص لتحسين ظروف معيشة المواطنين”.

وأكد أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي، وإنني أتابع عن كثب وبشكل مباشر ومستمر، مستويات الجاهزية القتالية والكفاءة الميدانية. ولم يكن اهتمامي حكرًا على مؤسستنا العسكرية، بل يمتد إلى باقي شؤون الدولة؛ لتحسين الأوضاع ووضع حلول جذرية للمشكلات المتراكمة والموروثة عبر العقود، وكذلك العمل باستمرار على علاج ما يظهر من صعوبات أو قصور عند أداء الخدمات للمواطنين.

رئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور سلامة داود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المولد النبوي

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