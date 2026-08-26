يبدأ من 2000 جنيه.. مفاجأة بشأن أسعار شقق الإسكان الجديدة

في خطوة تستهدف دعم محدودي الدخل وتوفير بدائل سكنية أكثر مرونة، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار في المدن الجديدة والمحافظات، مع إتاحة فرص لفئات لا تستطيع حاليًا تحمل شروط التملك.

وكشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، تفاصيل الطرح الجديد، والفئات المستهدفة، وقيم الإيجارات، وشروط الاستفادة.

المهندسة مي عبد الحميد

151 ألف وحدة في أكتوبر الجديدة

قالت المهندسة مي عبد الحميد إن مدينة أكتوبر الجديدة تعد واحدة من أحدث المدن التي شهدت تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، موضحة أن نحو 151 ألف وحدة سكنية نُفذت فيها، جرى تخصيص نحو 80 ألف وحدة منها، بينما لا تزال الوحدات المتبقية تحت التخصيص وفقًا للإعلانات تباعًا.

3300 وحدة للإيجار في المدن الجديدة

الإسكان

وأضافت عبد الحميد، في لقاء ببرنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن طرح الوحدات بنظام الإيجار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير وحدات للفئات التي لا تستطيع تلبية شروط التمليك.

وأوضحت أن الطرح سيكون متنوعًا في أغلب المدن الجديدة، بإجمالي يقارب 3300 وحدة سكنية، مع إمكانية التحول إلى التمليك بالنسبة إلى المنتظمين في سداد الإيجار إذا سمحت ظروفهم بذلك.

الإيجار 3 سنوات قابلة للتجديد

وأشارت إلى أن من يرغب في استكمال الإيجار يمكنه الاستفادة من مدة تصل إلى 3 سنوات، قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات أخرى.

ولفتت إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة ستشهد طرح نحو 300 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، موضحة أنه جرى اختيارها وسط المناطق المأهولة بالفعل لتسهيل الوصول إليها عبر وسائل المواصلات وخفض تكلفة السكن على المتقدمين.

8500 وحدة في المحافظات

وأكدت عبد الحميد أن الطرح يشمل أيضًا نحو 8500 وحدة سكنية في عدد من المحافظات، من بينها مطروح وأسوان والأقصر والإسماعيلية، موضحة أن أغلب المحافظات والمدن الجديدة تتوافر فيها وحدات ضمن الطرح.

وذكرت أن الإعلان عن الوحدات من المقرر نشره في أوائل الشهر المقبل، على أن تكون كراسة الشروط متاحة بعده بنحو 15 يومًا عبر موقع مصر الرقمية، الذي تتم من خلاله إجراءات الحجز.

شباب حديثو الزواج تحت 35 عامًا

وأوضحت أن البرنامج يستهدف مبدئيًا الشباب حديثي الزواج ممن تقل أعمارهم عن 35 عامًا، ويقيمون في المدينة أو يعملون فيها، ولم يسبق لهم الحصول على أي إسكان مدعوم، ولا يمتلكون وحدة سكنية.

وأضافت أن سقف دخل الزوج والزوجة لن يزيد على 12 ألف جنيه، مؤكدة أن المستهدفين هم الفئات الأقل دخلًا التي لا تملك القدرة حاليًا على التملك، مع إمكانية تمكنها من التملك مستقبلًا.

الإيجار يبدأ من 2000 جنيه

وحول قيمة الإيجار، قالت عبد الحميد إن الإيجار في المدن الجديدة يبدأ من نحو 2000 جنيه شهريًا، موضحة أن المواطن يدفع ربع دخله كقيمة إيجار، وبالتالي تختلف القيمة من شخص إلى آخر وفقًا لمستوى دخله.

وأشارت إلى أن قيمة الإيجار في المحافظات تبدأ من نحو 1500 جنيه، لافتة إلى أن الحد الأدنى للدخل سيُحدد تفصيلًا في كراسة الشروط، لكنها تتصور أن يكون نحو 5 أو 6 آلاف جنيه في المحافظات، ونحو 7 أو 8 آلاف جنيه في المدن الجديدة.

الإيجار الجديد يختلف عن الإيجار التمليكي

وفرقت عبد الحميد بين البرنامج الجديد للإيجار وبين الإيجار التمليكي الذي تطرحه هيئة المجتمعات العمرانية، موضحة أن الإيجار التمليكي يكون محددًا من البداية بأقساط معروفة لمدة 20 عامًا تنتهي بالتملك، مع مقدم قليل أو دون مقدم كبير، لكن القسط يكون أكبر بكثير.

وأكدت أن برنامج صندوق الإسكان الاجتماعي يستهدف من لا يستطيع التملك بأي شكل، سواء لعدم امتلاكه مقدمًا أو لعدم رغبته في التملك، مثل من يحتاج إلى السكن بالإيجار بسبب عمله في مكان بصورة مؤقتة وقد ينتقل لاحقًا إلى مكان آخر.