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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مي عبد الحميد تكشف تفاصيل طرح 3300 وحدة للإيجار في المدن الجديدة و8500 بالمحافظات

مي عبد الحميد
مي عبد الحميد
البهى عمرو

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مدينة أكتوبر الجديدة تعد واحدة من أحدث المدن التي شهدت تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل، موضحة أن نحو 151 ألف وحدة سكنية نُفذت فيها، جرى تخصيص نحو 80 ألف وحدة منها، بينما لا تزال الوحدات المتبقية تحت التخصيص وفقًا للإعلانات تباعًا.

وأضافت “عبد الحميد”، في لقاء ببرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنّ طرح وحدات بنظام الإيجار يأتي وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير وحدات للفئات التي لا تستطيع تلبية شروط التمليك، مشيرة إلى اختيار عدد من المدن التي تتوافر فيها وحدات جاهزة يمكن طرحها للإيجار، مع إمكانية تحولها إلى التمليك بالنسبة إلى المنتظمين في سداد الإيجار إذا سمحت ظروفهم بذلك.

 

مدة الإيجار 3 سنوات قابلة للتجديد

وأوضحت أن من يرغب في استكمال الإيجار يمكنه الاستفادة من مدة تصل إلى ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات أخرى، موضحة أن الطرح سيكون متنوعًا في أغلب المدن الجديدة، بإجمالي يقارب 3300 وحدة في المدن الجديدة.

وأشارت إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة ستشهد طرح نحو 300 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، موضحة أنه جرى اختيارها وسط المناطق المأهولة بالفعل، حتى تكون وسائل المواصلات إليها سهلة ولا تكون تكلفة السكن مرتفعة بالنسبة إلى المتقدمين.

 

طرح 8500 وحدة في المحافظات

وأكدت “عبد الحميد” أن الطرح يشمل أيضًا نحو 8500 وحدة في عدد من المحافظات، من بينها مطروح وأسوان والأقصر والإسماعيلية، موضحة أن أغلب المحافظات وأغلب المدن الجديدة تتوافر فيها وحدات ضمن الطرح.

وذكرت أن الإعلان عن الوحدات من المقرر أن يُنشر في أوائل الشهر المقبل، على أن تكون كراسة الشروط متاحة بعده بنحو 15 يومًا عبر موقع مصر الرقمية، الذي تتم من خلاله إجراءات الحجز.

 

الطرح يستهدف الشباب حديثي الزواج تحت 35 عامًا

وأشارت إلى أن كراسة الشروط لا تزال في طور الإعداد النهائي، لكنها لفتت مبدئيًا إلى أن البرنامج موجه إلى الشباب حديثي الزواج ممن تقل أعمارهم عن 35 عامًا، ويقيمون في المدينة أو يعملون فيها، ولم يسبق لهم الحصول على أي إسكان مدعوم، ولا يمتلكون وحدة سكنية.

وذكرت أن سقف دخل الزوج والزوجة لن يزيد على 12 ألف جنيه، مؤكدة أن المستهدفين هم الفئات الأدنى دخلًا التي لا تملك القدرة حاليًا على التملك، مع إمكانية أن تتمكن من التملك مستقبلًا.

 

الإيجار يبدأ من 2000 جنيه في المدن الجديدة

وحول قيمة الإيجار، قالت “عبد الحميد” إن الإيجار في المدن الجديدة يبدأ من نحو 2000 جنيه، موضحة أن المواطن يدفع ربع دخله كقيمة إيجار شهري، وبالتالي تختلف قيمة الإيجار من شخص إلى آخر وفقًا لمستوى دخله.

وأشارت إلى أن قيمة الإيجار في المحافظات تبدأ من نحو 1500 جنيه، لافتة إلى أن الحد الأدنى للدخل سيُحدد تفصيلًا في كراسة الشروط، لكنها تتصور أن يكون نحو 5 أو 6 آلاف جنيه في المحافظات، ونحو 7 أو 8 آلاف جنيه في المدن الجديدة.

 

برنامج الإيجار يختلف عن الإيجار التمليكي

وفرقت “عبد الحميد” بين البرنامج الجديد للإيجار وبين الإيجار التمليكي الذي تطرحه هيئة المجتمعات العمرانية، موضحة أن الإيجار التمليكي يكون محددًا من البداية بأقساط معروفة لمدة 20 عامًا تنتهي بالتملك، مع مقدم قليل أو دون مقدم كبير، لكن القسط يكون أكبر بكثير.

وأشارت إلى أن البرنامج الذي يطرحه صندوق الإسكان الاجتماعي يستهدف من لا يستطيع التملك بأي شكل، سواء لعدم امتلاكه مقدمًا أو لعدم رغبته في التملك، مثل من يحتاج إلى السكن بالإيجار لأنه يعمل في مكان بصورة مؤقتة وقد ينتقل لاحقًا إلى مكان آخر.
 

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