مظلوم عبدي يعلن حل «قسد» كقوة مستقلة واندماج مؤسساتها بالكامل في الدولة السورية

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، انتهاء مهمة القوات وحلها كقوة عسكرية مستقلة، والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».

وقال عبدي إن «مهمة قوات سوريا الديمقراطية انتهت» وإنها حُلّت كقوة عسكرية مستقلة، مشيرًا إلى أن عملية دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية اكتملت وانتهت.

وأضاف أن الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن صون حق الأكراد في تعليم اللغة الكردية، وأبدى انفتاحًا تجاه حق التعليم باللغة الأم.

وكان عبدي قد أكد، خلال احتفال بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مدينة القامشلي، أن اتفاق 29 يناير 2026 فتح مرحلة جديدة، لافتًا إلى اكتمال دمج المؤسسات التابعة لـ«قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية.

