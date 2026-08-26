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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ذكرى المولد النبوي.. موضوع خطبة الجمعة القادمة بمساجد الأوقاف

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
محمد شحتة

نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة والتي توافق 14 ربيع الأول 1448هجرية - 28 أغسطس 2026ميلادية، والمقالاتِ التابعةَ لها عبر منصتها الرقمية بعنوان «نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم».

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان، أن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد: "التعريف بشمائل النبي ومظاهر رحمته الشاملة، واستلهام القيم النبوية الراقية وتطبيقها في واقعنا المعاصر".

أفضل طريقة للاحتفال بالمولد النبوي

وأجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين يقول فيه: "ما هي أفضل طريقة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم؟"، موضحًا أن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه تعبير صادق عن محبته.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك طرقًا كثيرة للاحتفال، أهمها إحياء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتعرف على أخلاقه وهديه في الحياة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن من صور الاحتفال أن يجلس الإنسان مع أسرته ويقرأ لهم شيئًا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحدثهم عن تعامله مع زوجاته وأبنائه، وكيف كان قدوة في الرحمة والمودة، مستشهدًا بحديث "خيركم خيركم لأهله"، وكذلك مواقفه في الرحمة بالأطفال.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من مظاهر الاحتفال أيضًا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة القرآن الكريم، والعمل على غرس القيم النبوية في النفوس مثل الصدق والأمانة وحسن الخلق والتعامل الطيب مع الناس.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المعنى الحقيقي للاحتفال لا يقتصر على مظاهر شكلية، بل يكون بكل عمل يقرب الإنسان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما يعبر عن محبته واتباع سنته هو في ذاته احتفال بمولده الشريف.
 

الأوقاف وزارة الأوقاف خطبة الجمعة موضوع خطبة الجمعة نبي الرحمة المولد النبوي

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