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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري.. والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
قسم الخدمي

​مع انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز (موسم 2026-2027)، يترقب عشاق المارد الأحمر بشغف كبير خطى النادي الأهلي نحو استهلال مشواره القوي لاستعادة درع الدوري والسيطرة على الأجواء المحلية مبكراً.

​موعد المباراة المقبلة والقنوات الناقلة

و​يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة وقوية أمام نادي زد ضمن مباريات الجولات الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي وإنبي

طرفا اللقاء: زد ضد النادي الأهلي

الموعد: الجمعة، 28 أغسطس 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: تُنقل مباريات الدوري المصري حصرياً عبر شبكة قنوات OnTime Sports (أون تايم سبورتس)، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل اللحظات الحاسمة والخطط التكتيكية للمدرب.

​موقف الفريق وجدول المباريات القادمة

و​يدخل الأهلي البطولة بمعنويات مرتفعة ورغبة جارفة في فرض هيمنته المطلقة من صافرة البداية، وتجنب أي تعثرات مبكرة قد تؤثر على صراع القمة.

الأهلي وإنبي

ويأتي جدول المباريات الأولى للفريق على النحو التالي:

​زد × الأهلي: الجمعة 28 أغسطس 2026 (الساعة 8:00 مساءً)

​الأهلي × سموحة: الخميس 3 سبتمبر 2026 (الساعة 8:00 مساءً)

​المقاولون العرب × الأهلي: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 (الساعة 8:00 مساءً)

​قراءة تحليلية لموقف الدوري الصراع المبكر

و​يشهد الدوري المصري هذا الموسم تنافسية شرسة منذ الجولات الأولى، حيث سعت الأندية لتدعيم صفوفها بصفقات قوية لمقارعة الكبار.

الأهلي

​ويدرك الجهاز الفني للأهلي أن حصد النقاط الكاملة في البدايات هو المفتاح الحقيقي لبناء ضغط نفسي وتنافسي على المنافسين المباشرين، خصوصاً في ظل التحضيرات الببدنية والفنية المكثفة التي خاضها الفريق استعداداً للموسم الجديد.

رابطة الأندية تغرم أشرف بن شرقي

وكشف الإعلامي أمير هشام عن توقيع رابطة الأندية المصرية عقوبة مالية على المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب عدم إجرائه مقابلة تليفزيونية عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إحدى مباريات الفريق.

الأهلي والزمالك

وأوضح أمير هشام أن رابطة الأندية قررت تغريم بن شرقي مبلغ 30 ألف جنيه، وذلك على خلفية عدم التزامه بإجراء المقابلة التليفزيونية المقررة عقب حصوله على جائزة رجل المباراة.

أفضل لاعب في مواجهة الأهلي وإنبي

وتأتي العقوبة في إطار اللوائح المنظمة للمسابقة، والتي تلزم اللاعبين المتوجين بجوائز فردية عقب المباريات بالظهور في المقابلات الإعلامية المحددة من جانب رابطة الأندية.

الأهلي

وتوج المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مواجهة فريقه أمام إنبي الشرقية، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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