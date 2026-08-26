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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر

زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر
زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر
رنا عصمت

زيت الزيتون غني بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة، يقوي صحة القلب عبر خفض الكوليسترول الضار، يحسن الهضم ويدعم صحة الدماغ والجلد والشعر، وقد يقي من بعض الأمراض المزمنة كالسرطان والزهايمر، كما يُستخدم للترطيب وله خصائص مضادة للبكتيريا.

 

فوائد زيت الزيتون الصحية..

 

1. تعزيز صحة القلب

يساعد زيت الزيتون على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول النافع، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

2. مقاومة الالتهابات

بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية، يساهم في تقليل الالتهابات المزمنة التي ترتبط بالعديد من الأمراض.

3. دعم صحة الدماغ

تشير الدراسات إلى أن استهلاك زيت الزيتون بانتظام قد يساعد في تحسين الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

4. تحسين الهضم

يساعد على تسهيل عملية الهضم ويُحسن من صحة الجهاز الهضمي، كما يُستخدم أحيانًا لعلاج الإمساك.

5. تقوية جهاز المناعة

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والبكتيريا، يساهم في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

فوائد زيت الزيتون للبشرة والشعر

للبشرة:

يرطب الجلد بعمق

يؤخر ظهور التجاعيد

يساعد في علاج الجفاف والتشققات

للشعر:

يقوي بصيلات الشعر

يقلل من التساقط

يمنح الشعر لمعانًا ونعومة طبيعية

المصدر.. هيلثي لاين

زيت الزيتون فوائده الصحية للبشرة والشعر فوائد زيت الزيتون زيت الزيتون فوائد زيت الزيتون للبشرة والشعر

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