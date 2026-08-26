مدرب فيرينكفاروس يكشف خطة إيقاف محمد صلاح قبل مواجهة طرابزون

حذر بالاز بوربيلي، المدير الفني لفريق فيرينكفاروس المجري، لاعبيه، من خطورة النجم المصري محمد صلاح، قبل مواجهة طرابزون سبور في إياب الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

ويستضيف فيرينكفاروس نظيره طرابزون سبور، غدًا الخميس، في المجر، بعدما حقق الفريق المجري الفوز في مباراة الذهاب بتركيا بهدف دون رد.

وأكد بوربيلي أن إيقاف محمد صلاح لن يكون مهمة سهلة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الخطط التكتيكية وحدها لن يكون كافيًا، وأن فريقه يحتاج إلى شخصية قوية وتركيز كبير أمام لاعب من هذا المستوى.

وقال مدرب فيرينكفاروس إن فريقه مطالب بتقديم أداء قوي دفاعيًا وهجوميًا، مع التحلي بالثقة والخبرة في التعامل مع مختلف مجريات المباراة، مؤكدًا أن هدفه الوحيد هو حسم التأهل.

كما كشف بوربيلي أن فريقه يستعد لاحتمالية اللجوء إلى ركلات الترجيح، موضحًا أن اللاعبين يتدربون عليها بالفعل، رغم أمله في حسم المباراة دون الحاجة إليها.

ويخوض محمد صلاح هذه المواجهة، بمعنويات مرتفعة، بعدما سجل هدفين في فوز طرابزون سبور على باشاك شهير بنتيجة 2-1 في الدوري التركي، ليؤكد جاهزيته قبل المواجهة الأوروبية المرتقبة.