إخلاء سبيل سيدة السوبلكس واثنين من المجني عليهم في مشاجرة طوخ

قررت جهات التحقيق في طوخ بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل سيدة السوبلكس واثنين من المجني عليهم في مشاجرة نشبت بين عدد من الجيران بإحدى قرى مركز طوخ، على خلفية مشادة بسبب لهو الأطفال، فيما تنظر جهات التحقيق في طوخ اليوم أمر باقي المتهمين بعد عرضهم رفقة التحريات للنظر في أمر تجديد حبسهم أو الخروج بكفالة مالية.

وكانت إحدى قرى مركز طوخ في القليوبية قد شهدت مشاجرة بين عدد من الجيران، بدأت بمشادة كلامية بسبب لهو الأطفال، قبل أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي، وتتدخل زوجة للدفاع عن زوجها، بعدما تعدى عليه أحد أفراد الطرف الآخر باستخدام شومة، لتباغت أحد المتشاجرين بحركة مصارعة سوبلكس، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا عقب تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد رصدت تداول مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص واعتداء سيدة على أحد المشاركين فيها.

وبالفحص والتحريات، تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من زوج وزوجته، وطرف ثان يضم 3 أشخاص، إثر مشادة كلامية بسبب لهو الأطفال، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي.

وخلال الواقعة، تعدى أفراد الطرف الثاني على الزوج باستخدام شومة، ما دفع زوجته إلى التدخل للدفاع عنه، قبل أن تقوم بأداء حركة سوبلكس لأحد المشاركين في المشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو و5 آخرين من أطراف المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، وانتهت إلى إخلاء سبيل السيدة واثنين من المجني عليهم، مع حجز المتهمين الثلاثة وعرضهم رفقة التحريات للنظر في أمر تجديد حبسهم.