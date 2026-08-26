موهبة صاعدة ومبلغ كبير.. قصة تعاقد مانشستر سيتي مع نجم المغرب

تعاقد مانشستر سيتي مع لاعب خط الوسط الشاب الموهوب أيوب بوعدي من ليل في صفقة بلغت قيمتها 117 مليون دولار يوم الأربعاء، ليضمن بذلك ضم نجم صاعد يُنظر إليه كبديل طويل الأمد لرودري في صفوف عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقّع اللاعب المغربي الدولي البالغ من العمر 18 عامًا عقدًا لمدة خمس سنوات، وفقًا لما أعلنه السيتي، مقابل 95 مليون يورو (110 ملايين دولار) بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات.

ويُنظر إلى بوعيدي، لاعب خط الوسط المدافع، كبديل طويل الأمد لرودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، والذي انضم مؤخرًا إلى برشلونة بعد مساهمته في فوز إسبانيا بكأس العالم.

وشهدت عملية إعادة بناء خط وسط مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا، الذي خلف بيب غوارديولا، إنفاق النادي 155 مليون دولار على اللاعب الدولي الإنجليزي إليوت أندرسون، ومن غير المرجح أن يتوقف الأمر عند هذا الحد، خاصةً بعد رحيل برناردو سيلفا بانتهاء عقده، وانتقال نيكو غونزاليس إلى نيوكاسل لإتمام صفقة انتقاله.

وتشير تقارير في وسائل الإعلام البريطانية إلى أن السيتي لا يزال مهتمًا بلاعب وسط تشيلسي إنزو فرنانديز.

وبهذه الصفقة، يصبح بوعي أغلى لاعب يُباع من الدوري الفرنسي، متجاوزًا مبلغ 90 مليون يورو الذي دفعه نادي الهلال السعودي لضم نيمار من باريس سان جيرمان عام 2023، وأغلى صفقة انتقال للاعب شاب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوعدي: "هذا يوم مميز جدًا لي ولعائلتي. لقد تابعت السيتي لسنوات عديدة، وأعشق أسلوب لعبهم. يسعى السيتي دائمًا لتقديم كرة قدم عالية الجودة. وقد أثبتوا أنهم فريق فائز، وهذا النادي يبدو وكأنه بُني للفوز".

نجم صاعد



على الرغم من تألق بوعدي في كأس العالم بفضل لمسته الواثقة وفهمه التكتيكي ونضجه، إلا أنه كان قد لفت الأنظار قبل عامين.

في بداية مسيرته، كان يُنظر إليه على أنه أفضل لاعب خط وسط في ليل منذ إيدن هازارد، الذي انتقل ليصبح نجمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.

انضم بوعدي إلى أكاديمية ليل عام 2021، وبعد ثلاثة أيام فقط من بلوغه السادسة عشرة من عمره، أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة أوروبية في مباراة ضمن دوري المؤتمر الأوروبي في أكتوبر الماضي ضد كي كلاكسفيك.

وصف هوجو فيانا، المدير الرياضي لمانشستر سيتي، بوادي بأنه "لاعب يمتلك كل ما يحتاجه لاعب خط وسط من الطراز الرفيع".

وقال فيانا: "في الثامنة عشرة من عمره فقط، يتمتع بذكاء كروي استثنائي، وسيزداد هذا الذكاء مع الوقت تحت إشراف إنزو".

وأضاف: "لقد تابعناه عن كثب، وخلال هذه الفترة ازداد اقتناعنا بأنه موهبة فذة ستتألق في مانشستر سيتي".

قد يفتقر بوعدي إلى مهارة واحدة: تسجيل الأهداف. لم يُسجل أي هدف في 96 مباراة مع ليل، ولم يُحرز أي هدف في ثماني مباريات مع المنتخب المغربي.

وقال: "عمري 18 عامًا فقط. أنا سعيد بالتقدم الذي أحرزته حتى الآن، لكنني أعلم أيضًا أن بإمكاني التطور كثيرًا. وهذا بلا شك أفضل مكان لي لتحقيق ذلك."

صفقات كبيرة



اكتسب نادي ليل سمعة كونه أحد أفضل الأندية في بيع اللاعبين الموهوبين في كرة القدم الأوروبية.

باع النادي الشمالي مهاجم ساحل العاج نيكولاس بيبي إلى أرسنال عام 2019 مقابل 80 مليون يورو، وانتقل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين إلى نابولي في العام التالي مقابل مبلغ مماثل.

دفع مانشستر يونايتد 62 مليون يورو لضم المدافع ليني يورو قبل عامين.

في العام الماضي، بيع الحارس لوكاس شوفالييه إلى باريس سان جيرمان مقابل 40 مليون يورو، وانتقل قلب الدفاع بافودي دياكيتي إلى بورنموث، مقابل مبلغ مماثل تقريبًا.

قد يشارك بوعدي لأول مرة يوم الجمعة. فاز مانشستر سيتي على بورنموث 2-1 في مباراته الافتتاحية للموسم يوم الأحد بفضل هدفين متأخرين، مسجلاً بداية موفقة لماريسكا بعد رحيل غوارديولا عقب عشر سنوات حافلة بالألقاب.

في تلك المباراة، لعب ماريسكا بمارك جيهي - قلب الدفاع - كلاعب ارتكاز، مما يشير إلى نقص الخيارات لدى السيتي في هذا المركز. سيحل بوادي هذه المشكلة، وقد يشارك لأول مرة ضد كريستال بالاس يوم الجمعة.