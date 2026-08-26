صلاح من مطار طرابزون إلى بودابست.. مو يغادر تركيا لمواجهة فرينكفاروزي غدا في الدوري الأوروبي

غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق طرابزون سبور، تركيا متوجهًا إلى بودابست في المجر، لمواجهة فرينكفاروزي المجري، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي بالدوري الأوروبي.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفين لصالح فريق طرابزون سبور في شباك إسطنبول باشاك شهير، وقاد الفريق للفوز بنتيجة 2-1 في الدوري التركي.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب طرابزون سبور، بفوز فرينكفاروزي بهدف نظيف.

طرابزون سبور ضد فرينكفاروزي

ويواجه فريق طرابزون سبور نظيره فرينكفاروزي غدًا الخميس في الدوري الأوروبي، وتقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.