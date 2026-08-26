بعد العثور على مسيرة ومتفجرات.. ألمانيا تحذر من تهديدات أمنية متزايدة

حذر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت من أن الهجمات الهجينة على ألمانيا قد تتزايد في الفترة المقبلة، داعيا إلى إقرار قوانين أمنية جديدة قبل نهاية العام.

وقال دوبرينت إن الحكومة ناقشت خلال اجتماعها المغلق في نيوهاردنبرج التهديدات الناجمة عن أعمال التخريب والتجسس والعمليات السرية التي تنفذها قوى أجنبية.. مضيفا: «نريد تنفيذ قوانين الأمن التي نعتبرها ضرورية هذا العام بسرعة».

وأوضح دوبرينت أن بعض الإجراءات كانت موضع خلاف سياسي على مدى عقود، لكنه قال إن التوصل إلى اتفاق داخل الائتلاف الحاكم أظهر قدرة الحكومة على التحرك لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة.

وتشمل الخطط تعزيز أجهزة الاستخبارات الألمانية، التي قال دوبرينت إنها ينبغي أن تتحول إلى أجهزة سرية أكثر قدرة على تنفيذ العمليات.

تأتي تصريحاته بعد العثور على طائرة مسيرة ومواد متفجرة في مطار لايبزيج بالقرب من طائرات شحن أوكرانية.

ووفقا لمعلومات نقلها التقرير عن مصادر أمنية، عُثر منذ ذلك الحين على أجزاء من طائرة مسيرة أخرى ومواد متفجرة إضافية.

وقال دوبرينت إن مثل هذه الحوادث تأتي في إطار تهديد هجين أوسع نطاقا يشمل التخريب والتجسس والعمليات السرية التي تنفذها قوى أجنبية.