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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هبة مجدي حديث السوشيال ميديا بعد ظهورها الأول منذ أزمتها الصحية ودعاء الرئيس لها

هبة مجدي
هبة مجدي
قاسم

تصدرت الفنانة هبة مجدي منصات التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها الأول أمام الجمهور منذ إعلانها خوض أزمة صحية ورحلة علاج شاقة، وذلك خلال احتفالية المولد النبوي الشريف 2026 التي أقامتها وزارة الأوقاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

وقدمت هبة مجدي خلال الاحتفال أغنية "في حب سيدنا النبي"، في أجواء إيمانية احتفاءً بذكرى المولد النبوي، لتحظى فور انتهائها بلفتة إنسانية من الرئيس السيسي، الذي توجّه لها بالحديث مباشرة أمام الحاضرين، مطمئنًا على حالتها الصحية.

وخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفنانة هبة مجدي قائلاً إنه يطمئن على أحوالها، وفي هذا اليوم المبارك وبهذه الكلمات الطيبة التي وجّهتها، دعا الله عز وجل أن يمنحها السعادة والعافية والحماية والستر ولسائر الحاضرين مع حلول المولد النبوي.

كانت هبة مجدى قد أعلنت قبل أشهر خضوعها لرحلة علاج بعد إصابتها بالسرطان، مؤكدة فى الوقت نفسه استمرارها فى عملها الفنى، إذ انتهت من تصوير مشاهدها فى الجزء السادس من مسلسل «المداح»، الذى عُرض خلال موسم رمضان الماضى.

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