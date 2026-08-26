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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قطع المياه لمدة 10 ساعات عن 4 مناطق بمحافظة الجيزة

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية
انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية
آية الجارحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 10 ساعات.

مناطق قطع المياه 

وذلك عن مناطق شارع الحرية يمين وشمال، ميدان الغنامية، شارع جمال عبدالناصر، وشارع المسابك .

موعد قطع المياه 

وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2026، وحتى الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026.

سبب قطع المياه

وأوضحت الشركة أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال تطهير لخطوط الصرف الصحي بمنطقة الغنامية ببشتيل، والتي تم تنفيذ شبكاتها بالجهود الذاتية، ونظرًا لضيق الشوارع وصعوبة دخول المعدات، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لتنفيذ أعمال التطهير.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

قطع المياه مياه الشرب شارع الحرية ميدان الغنامية شارع جمال عبدالناصر موعد قطع المياه انقطاع المياه

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