قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات عن المناطق من شارع عثمان محرم حتى شارع المحولات.

موعد قطع المياه

يأتي ذلك اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس 2026، وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026.

سبب قطع المياه

وأوضحت الشركة أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بأقطار 150 مم و400 مم، والموازية لترعة الإخلاص، وذلك في إطار أعمال رفع كفاءة وتحسين منظومة مياه الشرب بالمنطقة.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم من المياه فورًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.