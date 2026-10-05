الداخلية تكشف تفاصيل اقتحام شخصين لمنزل آخر بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدة أشخاص من بينهم فرد شرطة باقتحام منزله والتعدى عليه وأسرته بالسب والضرب بالمنوفية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية)، وبسؤاله قرر بتضرره من (شقيقيه ، مقيمين بذات الدائرة) لقيامهما بالتعدى عليه بالسب لخلافات بينهم حول الميراث وتدخل نجل عمهم "فرد شرطة" لمحاولة حل الخلاف، وعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة لقيامهم بالتصالح فيما بينهم.. وبمواجهة المشكو فى حقهم أيدوا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

