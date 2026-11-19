وقّعت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والشركة السعودية للخدمات الأرضية عقد تعاون، بموجبه تقوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية بتقديم حزمة متكاملة من خدمات المناولة الأرضية لرحلات مصر للطيران في جميع المطارات التجارية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملاء الناقل الوطني المصري.

​وشهد مراسم توقيع العقد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وقام بالتوقيع من جانب مصر للطيران الطيار محمد عليان، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية فيما وقّعه من جانب الشركة السعودية للخدمات الأرضية محمد عبد الكريم مازي، الرئيس التنفيذي للشركة، وبحضور الطيار شريف خليل نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وعمرو العدوي رئيس قطاع الشئون التجارية.

​ويشمل نطاق العقد تقديم كافة خدمات المناولة الأرضية وفق أعلى المعايير التشغيلية، والتي ترتكز على محورين رئيسيين أولهما خدمات الركاب وتشمل إنهاء إجراءات السفر، وإدارة بوابات الصعود إلى الطائرة، وخدمات الصالات، ومناولة الأمتعة، وتقديم الدعم المتكامل للمسافرين، أما المحور الثاني فيشمل خدمات المهبط وتتضمن عمليات التحميل والتفريغ، ومناولة الحقائب، وتزويد الطائرات بجميع الخدمات الأرضية والمساندة المطلوبة على أرض المهبط.

​كما يشمل العقد دراسة تقديم عدد من الخدمات الإضافية التي تسهم في تطوير وتعزيز تجربة السفر لعملاء مصر للطيران في عدد من مطارات المملكة، بما يدعم خطط التطوير المستمر وتكامل الخدمات بين الجانبين.