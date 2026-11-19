أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن منح الكونجرس الأمريكي الميدالية الذهبية للرئيس الراحل محمد أنور السادات يمثل تقديرا دوليا لتاريخ قائد مصري ترك بصمة استثنائية في مسار السياسة الدولية، ونجح في إحداث تحول تاريخي أعاد رسم ملامح المنطقة، وجعل اسمه حاضرا بين أبرز القادة الذين أسهموا في صناعة الأحداث الكبرى.

وقال حسنين، إن هذا التكريم يتجاوز حدود الاحتفاء بشخص الرئيس الراحل، ليحمل دلالة أوسع تتعلق بمكانة الدولة المصرية وتاريخها الوطني، وما قدمه الشعب المصري من تضحيات دفاعا عن أرضه وسيادته وكرامته، مؤكدا أن تجربة السادات جسدت قدرة القيادة السياسية على تحويل الانتصار العسكري إلى إنجاز سياسي يحفظ حقوق الوطن ويصون مقدراته.

وأضاف رئيس حزب الريادة، أن حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 ستظل علامة فارقة في تاريخ الإرادة المصرية، وأن الرئيس السادات استطاع أن يستثمر نتائج هذا الانتصار في تحرك سياسي ودبلوماسي انتهى باستعادة أرض سيناء، ليؤكد أن قوة الدول لا تتوقف عند ميادين القتال، بل تمتد إلى امتلاك الرؤية والقدرة على إدارة الصراعات وتحقيق المصالح الوطنية.

وأشار حسنين إلى أن القيمة التاريخية لتجربة السادات تكمن في إدراكه المبكر لطبيعة التحولات الدولية، وقدرته على اتخاذ قرارات مصيرية في توقيتات شديدة التعقيد، موضحا أن التاريخ لا يقيس القادة فقط بما يتخذونه من قرارات في لحظتها، وإنما بما تتركه تلك القرارات من آثار ممتدة على مستقبل الأوطان والأجيال.

وأوضح أن تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس السادات بعد مرور عقود على رحيله يعيد تسليط الضوء على الدور المصري المحوري في صناعة التوازنات الإقليمية، ويؤكد أن مصر كانت ولا تزال دولة تمتلك إرثا سياسيا وتاريخيا مؤثرا، وأن حضورها في معادلات المنطقة يستند إلى تاريخ طويل من المواقف والقرارات المصيرية.

واختتم كمال حسنين تصريحه بالتأكيد أن تكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات هو مناسبة لاستعادة صفحات مضيئة من تاريخ مصر الحديث، وتجديد الاعتزاز بانتصار أكتوبر واستعادة سيناء، مشيرا إلى أن التاريخ سيظل شاهدا على أن المصريين قادرون على صناعة التحولات الكبرى، وأن مصر ستبقى دولة صاحبة دور مؤثر ورسالة تاريخية في محيطها العربي والإقليمي والدولي.