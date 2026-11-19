أكد إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أن منح الكونجرس الأمريكي الميدالية الذهبية للرئيس الراحل محمد أنور السادات يمثل اعترافا دوليا بمكانة قائد مصري استثنائي، استطاع أن يصنع تحولا تاريخيا في مسار المنطقة، وأن يرسخ اسمه في سجل القادة الذين تركوا بصمات مؤثرة في التاريخ السياسي والعسكري العالمي.

وقال الديب إن هذا التكريم لا يقتصر على الاحتفاء بشخص الرئيس الراحل، وإنما يمتد ليعكس تقديرا لتاريخ الدولة المصرية وتضحيات شعبها، مؤكدا أن السادات كان قائدا امتلك رؤية استراتيجية بعيدة المدى، واستطاع أن يجمع بين إرادة الانتصار في حرب أكتوبر 1973 وشجاعة اتخاذ القرار السياسي الذي أعاد رسم خريطة العلاقات الإقليمية وفتح الطريق أمام مسار السلام.

وأضاف رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أن عظمة تجربة السادات تكمن في قدرته على قراءة المتغيرات الدولية والإقليمية، وإدراكه أن الانتصار العسكري يجب أن يتحول إلى مكاسب سياسية تحمي الأرض وتصون السيادة الوطنية، وهو ما تجسد في استعادة سيناء وترسيخ مفهوم السلام القائم على قوة الدولة وحماية مصالحها.

وأشار الديب إلى أن تكريم الكونجرس الأمريكي للسادات بعد عقود من رحيله يؤكد أن القرارات التاريخية قد يختلف حولها البعض في توقيتها، لكن تأثيرها الحقيقي يظهر عبر الزمن، وأن القادة الذين يمتلكون رؤية تتجاوز حدود اللحظة يظلون حاضرين في ذاكرة التاريخ.

وأوضح أن استدعاء تجربة السادات في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات وتوترات يحمل رسالة مهمة، مفادها أن السلام لا يتحقق بالشعارات أو التنازلات، وإنما يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، ودولة قادرة على حماية أمنها القومي، وقيادة تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات والمتغيرات الدولية بحكمة واستقلالية.

وأكد الديب أن هذا التكريم يمثل مناسبة وطنية لاستحضار أحد أبرز فصول التاريخ المصري الحديث، وتجديد الاعتزاز بقادة مصر الذين تحملوا مسؤولية اتخاذ قرارات مصيرية في لحظات فارقة، مشيرا إلى أن الرئيس السادات سيظل نموذجا لقائد أدرك أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على خوض الحروب، وإنما أيضا بقدرتها على تحقيق السلام وصناعة مستقبل أكثر استقرارا لشعوب المنطقة.

واختتم إبراهيم الديب تصريحه بالتأكيد أن تكريم السادات هو تكريم لمصر وتاريخها ودورها المحوري، وأن ذكرى انتصار أكتوبر ومسيرة استعادة الأرض ستظلان شاهدتين على قدرة المصريين على صناعة التاريخ، مهما تعاقبت الأجيال وتغيرت التحديات.