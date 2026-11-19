رقية السادات الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات في حوارها لـ"صدى البلد":

تكريم والدي من الكونجرس الأمريكي ثاني تكريم له خارج مصر

سيرة والدي الذاتية أجبرت الغرب على تكريمه

والدي جعل العالم كله يتحدث عن مصر

لو كان موجود لنجح في إقرار السلام في المنطقة

بابا كان سياسي محتك ولديه القدرة على الإقناع

قابلت خالد الإسلامبولي قاتل والدي في فندق بمكة.. “ولما شافني جري بسرعة”

والدي لم يخرج الإخوان من السجون لكي يضرب بهم اليسار

والدي كان واهب نفسه لمصر أكثر من أولاده

بابا خلى سيرة مصر في العالم كله تحترم

عاصرت رحلة كفاح والدي ما قبل ثورة 23 يوليو

وجدت والدي يكافح ويسجن حتى نسى أولاده وزوجته من أجل بلده

السيرة الذاتية لولدي كانت تقول أن مصر كانت لديه أغلى من أولاده



بعد 45 عاماً على اغتياله قام الكونجرس الأميركي بتكريم الرئيس المصري الراحل أنور السادات بمنحه الميدالية الذهبية أحد أرفع الأوسمة المدنية الأمريكية بحضور أفراد أسرته ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، حيث جاء هذا التكريم تقديراً لدوره التاريخي في تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل.

ومن هنا التقى "صدى البلد" رقية السادات ، الإبنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات ، لكي تحدثنا عن شعورها بعد تكريم الكونجرس الأمريكي لوالدها.

وإلى نص الحوار...........

في البداية كيف تابعتي قرار تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل محمد أنور السادات ومنحه الميدالية الذهبية؟

سعيدة جدا بتكريم أمريكا للرئيس الراحل أنور السادات ، وتكريم والدي في الولايات المتحدة الأمريكية من الكونجرس الأمريكي هو ثاني تكريم له من خارج بلده بعد تكريمه في واشنطن عام 2019 بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده ، كما أن السيرة الذاتية لوالدها أجبرت الغرب على تكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، وتكريم الكونجرس الأمريكي لوالدي جاء بسبب تقديرهم لكفاحه الوطني.

كما أن والدي جعل كل العالم يتحدث عن مصر، وأؤكد إنني عاصرت كفاحه كله قبل الثورة وحينما ولدت وجدت والدي يكافح ويسجن و"يتمرمط" ، حتى نسى أولاده وزوجته من أجل بلده.

والرئيس الراحل السادات كان واهب نفسه لمصر أكثر من أولاده ، حيث كانت مصر تنافسنا في حب أولاده ، وهو كان يحب مصر ، وكنت أنا الابنة الكبرى له وحضرت المعتقلات والسجون والتشريد ما قبل ثورة 23 يوليو عام 1952 أيام الملك فاروق ، لأننا من سكان كوبري القبة وأمام القصر الجمهوري للملك فاروق.

وحينما قامت ثورة 23 يوليو عام 1952 "مكنتش مصدقة" إن بابا كان لايتحدث أبدا عن كفاحه أو خطواته ، ولذلك كانت مفاجأة لنا ، ولكنني لم أكن متفاجئة لسبب واحد لأن والدي كان لديه اعتراض على الحكم أيام الملك فاروق ، ولكن ليس اعتراض يعني قتل الملك فاروق، ولكنه يريد سياسات معينة تفيد الشعب بشكل أكبر من القادة الذين كانوا يحكمه.

هل تم دعوتك لحضور حفل تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل محمد أنور السادات؟

لم تصلني دعوة ، ولكن شقيقي جمال السادات تلقى دعوة وشارك في حفل تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ماهي دلالة تكريم والدك في عهد الرئيس الأمريكي ترامب؟

هذا يعني أن كفاح والدي وسيرته الذاتية وصلت إلى رئيس أمريكا ، كما أن رئيس أمريكا يحترم والدي ، وهذا يؤكد أن الرئيس الراحل أنور السادات فاق الحدود من الشجاعة و حبه لبلده.

لو كان الرئيس الراحل أنور السادات موجود حاليا هل ستكون لديه القدرة على إحلال السلام في المنطقة على الرغم من الصراعات التي تحيط بها؟

بالتأكيد يستطيع تحقيق ذلك لأنه كان سياسي محنك ، وكان والدي رحمه الله لديه أسلوب في الإقناع ، ولكن ليس الإقناع بالباطل ولكن بالحق أو يمنحك الرؤية ويشرح لك حتى تصل لك الرؤية ، ولم يكن أناني.

هل تكريم والدك بعد وفاته يعني لكي الكثير عن تكريمه في حياته؟

بالتأكيد لأنه باقي ، خاصة وأن الإنسان يذهب بجسده إلى ربه ، ولكن ما يتبقى السيرة والأعمال التي أفادت البلد والشعب المصري ، وحينما يمر 300 عام سيكون هو أنور السادات الذي أنقذ مصر ، وجعل سيرة مصر في العالم كله تحترم ، ولا أقول ذلك لأنه والدي.

ماهو تعليقك على مقولة أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أخرج الإخوان من السجون لكي يضرب بهم اليسار؟

لم يحدث ذلك ، ولكن الإخوان هم من تجاوزوا ، ووالدي لم يتبع سياسة اللوي و أن يضرب أحد بأحد ، لأنه من يضرب أحد بأحد فهذا معناه أنه ضعيف وليس لديه قوة إقناع للفرد الذي أمامك ، ووالدي لم يكن ضعيف ولكن كان قوي ويحكم شعب ، وهذا الشعب به فئات معينة ، وكان والدي يجلس ويفهمك حتى تكون جاهز لحماسة نفسك وحماية بلدك ، لأنه كانت لديه مصر أغلى من أولاده.

لو كان كتب لوالدك النجاة من اغتياله.. ماهو أول قرار سيتخذه والدك ضد الجماعات الإسلامية؟

أول قرار كان سيتخذه هو نفي الجماعات الإسلامية خارج مصر ، ولن يكون لديهم صوت في مصر.

كما إنني التقيت مع خالد الإسلامبولي قالت والدي في فندق بمكة ، "وأول ما شافني جري بسرعة" وحدث ذلك بعد اغتيال والدي بـ 5 سنوات ، وهناك من يقول أن خالد الإسلامبولي تم إعدامه ، وأمه تبحث عن قبره ولا أحد يريد أن يرشدها عن قبره ، لأنه لم يعدم من الأساس.

هل تأثرت الحياة الأسرية للرئيس الراحل أنور السادات في ظل انشغاله بهموم الوطن؟

لم يؤثر ذلك علينا أبدا ، لأنه كان هناك تواصل بيننا وبين والدي ، والحياة الأسرية كان "لازم يشبعهالنا جامد جدا" ، كما أن استغلال الرئيس الراحل أنور السادات في أي شيئ لنا كان مرفوض وممنوع ، ونحن ناس عاديين مثل الشعب العادي في البلد.

في النهاية.. باعتبارك الابنة الكبرى للرئيس الراحل أنور السادات والأقرب إلى قلبه ماهي الأمنية التي كان يريدان يحققها قبل اغتياله ولم يحالفه القدر؟

قام بعمل كل شيىء لمصر ، ولم يعمل لنا أي شيىء ، والسيرة الذاتية له كانت تقول أن مصر كانت لديه أغلى من أولاده ، كما أن نجح في استرداد أرضنا ، و كفاحه كان ما قبل ثورة 23 يوليو عام 1952 وليس بعد الثورة ، وكان الضابط الوحيد في القوات المسلحة الذي كانت مصر لديه أغلى من أولاده.