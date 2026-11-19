أثارت واقعة تعرض طالبات مدرسة النعام الثانوية التجارية بنات بمنطقة عين شمس في القاهرة لحالات إغماء واختناق، بعد رش إحدى الطالبات بخاخ الدفاع عن النفس "سيلف ديفنس" داخل المدرسة، حالة من القلق والتساؤلات حول مدى خطورة هذه المواد وتأثيرها على الجسم، خاصة بعد تكرار حالات الإغماء بين الطالبات.

وبينما كشفت وزارة التربية والتعليم تفاصيل الواقعة والإجراءات التي اتخذتها، أوضح متخصص في الدراسات الدوائية طبيعة المواد الموجودة في بخاخ الدفاع عن النفس، والأسباب المحتملة للإغماء، إلى جانب طرق التعامل السليم عند التعرض للرذاذ.

تفاصيل واقعة إغماء طالبات مدرسة النعام

شهدت مدرسة النعام الثانوية التجارية بنات، التابعة لإدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة، واقعة إغماء واختناق عدد من الطالبات، بعدما أقدمت إحدى الطالبات على رش بخاخ "سيلف ديفنس" داخل المدرسة.

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الواقعة أسفرت في البداية عن إصابة 13 طالبة بحالات إغماء واختناق، نتيجة استنشاق الرذاذ، مشيرة إلى أنه جرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت المصادر أن جميع الطالبات غادرن المستشفى بعد الاطمئنان على استقرار حالتهن الصحية، مع فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

كما تقرر إرسال لجنة مختصة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى المدرسة لمتابعة تفاصيل الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية والتربوية اللازمة وفقًا للائحة الانضباط المدرسي.

هل يسبب السيلف ديفنس فقدان الوعي؟

أعادت الواقعة طرح تساؤلات بشأن قدرة بخاخ الدفاع عن النفس على التسبب في فقدان الوعي، خاصة أن التعرض له قد يؤدي إلى أعراض مزعجة وسريعة الظهور.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علي عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية، أن حالات الإغماء التي قد تحدث عقب التعرض لرذاذ الدفاع عن النفس غالبًا ما ترتبط بالصدمة أو الخوف الشديد، مشيرًا إلى أن التركيبة الكيميائية لهذه العبوات لا تحتوي على مواد تؤدي مباشرة إلى فقدان الوعي.

وأوضح أن بخاخ السيلف ديفنس يتكون من عدة عناصر، يأتي في مقدمتها مستخلص الفلفل الحار الزيتي، إلى جانب غاز مسبب للدموع ومادة مذيبة، فضلًا عن الغاز الدافع للرذاذ.

وتعمل هذه المكونات على إحداث تهيج مؤقت في الأغشية المخاطية، خاصة العينين والأنف والجهاز التنفسي، وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بألم شديد ودموع وسعال وصعوبة في التنفس.

أعراض التعرض لبخاخ الدفاع عن النفس

يحتوي بخاخ الدفاع عن النفس، بحسب نوعه وتركيبته، على مواد مهيجة قد تؤثر في العينين والجلد والجهاز التنفسي عند استنشاقها أو ملامستها مباشرة.

وتشمل أبرز الأعراض المحتملة:

احمرار العينين والشعور بحرقان شديد.

زيادة إفراز الدموع وصعوبة فتح العينين.

السعال وتهيج الحلق.

الشعور بالاختناق وضيق التنفس.

تهيج الجلد والشعور بالحرقان.

الشعور بالدوار أو الإغماء في بعض الحالات، خاصة مع الخوف الشديد أو صعوبة التنفس.

وتختلف شدة الأعراض وفقًا لكمية الرذاذ المستنشقة، ومدة التعرض له، وطبيعة المكان، ومدى حساسية الشخص للمواد المهيجة.

الإسعافات الأولية عند التعرض للسيلف ديفنس

قدم مدير مركز الدراسات الدوائية مجموعة من الإرشادات للتعامل مع التعرض المباشر لبخاخ الدفاع عن النفس، بهدف تقليل تأثير المواد المهيجة وتجنب تفاقم الأعراض.

وتتمثل أبرز خطوات التعامل في الابتعاد فورًا عن المكان الذي انتشر فيه الرذاذ، والانتقال إلى منطقة جيدة التهوية لاستنشاق هواء نقي، مع الحفاظ على الهدوء وتجنب فرك العينين حتى لا يزداد التهيج.

كما يُنصح بغسل العينين والوجه جيدًا بالماء الجاري البارد أو الفاتر، مع تغيير الملابس التي تعرضت للرذاذ وغسل الجلد بالماء والصابون.

وحذر الطبيب من استخدام الكريمات والزيوت على الجلد أو حول العينين، موضحًا أن الطبيعة الزيتية لبعض المواد الفعالة قد تجعل استخدام هذه المستحضرات يزيد من التهيج.

وفي حالة استمرار صعوبة التنفس أو حدوث إغماء أو ألم شديد بالعين، يجب طلب المساعدة الطبية العاجلة، وعدم الاكتفاء بالإسعافات المنزلية.

إجراءات التعليم بعد واقعة مدرسة النعام

تواصل وزارة التربية والتعليم متابعة الواقعة من خلال التحقيقات التي تستهدف تحديد كيفية دخول بخاخ الدفاع عن النفس إلى المدرسة، والوقوف على ملابسات استخدامه داخل المنشأة التعليمية.

ومن المنتظر أن تحدد اللجنة المختصة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المسؤوليات والإجراءات الواجب اتخاذها، وفقًا للوائح المنظمة للانضباط المدرسي.

وتسلط الواقعة الضوء على أهمية التوعية بمخاطر استخدام المواد المهيجة داخل المدارس، وضرورة تعزيز الرقابة على ما يحضره الطلاب معهم، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين داخل المنشآت التعليمية.