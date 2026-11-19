اختارت كينيا تحالف "فرونتير مينيرالز" الاستثماري الأمريكي للتعدين لتطوير رواسب المعادن الاستراتيجية في منطقة تلال مريما جنوب شرقي البلاد، في خطوة تمثل مكسبا للولايات المتحدة في إطار مساعيها لتعزيز الوصول إلى المعادن المستخدمة في الصناعات الدفاعية والإلكترونية، التي تهيمن الصين على عمليات معالجتها.

ويضم التحالف شركة "ري إليمنت تكنولوجيز" الأمريكية المتخصصة في معالجة وتكرير المعادن الأرضية النادرة والمعادن الاستراتيجية، وشركة "بانكر هيل سيلفر كورب" الأمريكية المتخصصة في التعدين، والتي تعمل في مشروعات استخراج الزنك والفضة والرصاص.

وأشارت التقديرات الأولية لوزارة التعدين الكينية إلى احتواء المنطقة على معادن أرضية نادرة ومعدن النيوبيوم، بقيمة تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات، ومن المقرر أن يبدأ التحالف التواصل مع المجتمعات المحلية واستكمال إجراءات الحصول على تراخيص التنقيب.

وكانت سبع جهات قد تنافست على المشروع، من بينها شركتان صينيتان و3 تحالفات أمريكية وتحالف أسترالي ومشروع مشترك كيني بريطاني، قبل انسحاب الشركتين الصينيتين من المنافسة دون إعلان الأسباب.