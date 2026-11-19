يواصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والصيانة والتجميل بعدد من الميادين والمحاور والمواقع الحيوية،

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة،

وأوضحت المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم استكمال زراعة المسطحات الخضراء وتكثيف الزراعات بعدد من المناطق المتفرقة بالشارع التجاري والطريق الدائري بنطاق حي ثالث، وشملت الأعمال زراعة مئات الأمتار من النجيل الأخضر، بالمشاركة المجتمعية، إلى جانب زراعة أشجار الزينة من نباتات التيكوما.

بالإضافة إلى قص وتهذيب وتمشيط المسطحات الخضراء، وإزالة الحشائش غير المرغوب فيها، ورفع مخلفات الزراعات بالجزر الوسطى، وإعادة تنسيقها وزراعة أحواض جديدة من نباتات الزينة الدورنتا والأكاليفيا الحمراء.

هذا إلى جانب صيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بمجمع محاكم الإسماعيلية، من خلال تهذيب أشجار الفيكس والبلتشارد، وقص وتشكيل الأسوار النباتية من البازروميا داخل المجمع.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة محافظة الإسماعيلية للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي لمختلف الميادين والمحاور والمداخل الرئيسية، والحفاظ على المسطحات الخضراء، وتطوير أعمال التشجير والصيانة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.