تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث أسفرت حملة موسعة بمدينة طنطا، نفذها فرع الهيئة بالغربية بقيادة المهندسة حنان عامر، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالغربية برئاسة الأستاذ لؤي عصام الدين، عن ضبط نصف طن من أسماك البوري المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى ثلاجات حفظ الأغذية، نتيجة تغير خواصها الطبيعية.

توجيهات محافظ الغربية

وعلى الفور، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

تحرك تنفيذي عاجل

ومن جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، ومتابعة مختلف مراحل تداول الغذاء من المصدر وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، بما يضمن وصول منتجات آمنة للمواطنين.

رفع كفاءة الخدمات

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وتعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحت متابعة الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع بالهيئة، والأستاذة شيماء عمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي لكافة صور تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.