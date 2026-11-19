أُصيب 7 أشخاص في حادث تصادم ميني باص تابع لمدرسة خاصة مع سيارة ملاكي صباح اليوم، الخميس، بطريق مصر الفيوم بعد المقابر في اتجاه الفيوم، فيما جرى الدفع بـ7 سيارات للتعامل مع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميني باص تابع لمدرسة خاصة وسيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم بعد المقابر في اتجاه الفيوم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الطوارئ إلى موقع الحادث للتعامل مع البلاغ وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

بالفحص، تبين إصابة 7 أشخاص جراء الحادث، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات حادث التصادم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.