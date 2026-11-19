حققت جامعة بني سويف، إنجازاً رياضياً جديداً يضاف إلى سجل بطولاتها، بفوز طالبتيها بالميدالية البرونزية في منافسات تنس الطاولة (زوجي)، وذلك ضمن فعاليات بطولة الفتاة الجامعية المقامة بمدينة الأقصر، وسط مشاركة واسعة من مختلف الجامعات المصرية. جاء ذلك بإشراف الدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب والرياضة.

مثّل الجامعة في هذا التتويج كل من الطالبة رهف مصطفى، بكلية الفنون التطبيقية، والطالبة جنى يسري، بكلية التجارة، بعد أداء متميز عكس روح الإصرار والتفوق الرياضي لدى طالبات الجامعة وقدرتهن على المنافسة المشرفة في المحافل القومية.

ووجه الدكتور طارق علي، خالص التهنئة للطالبتين الفائزتين، مؤكداً أن هذا الفوز يأتي تتويجاً للجهود المبذولة في دعم الأنشطة الطلابية والرياضية، وامتداداً للنجاحات المتواصلة التي يحققها طلاب وطالبات الجامعة في مختلف المسابقات، متمنياً لهما دوام التوفيق ومزيداً من الألقاب لرفع اسم الجامعة عالياً.

من جانبه، أعرب الكابتن محمد فاروق، مدير عام إدارة رعاية الشباب والرياضة، عن سعادته بهذا الإنجاز المشرف، مشيداً بالأداء الفني والبدني المتميز للطالبتين وبروحهما القتالية طوال منافسات البطولة، ومؤكداً أن هذا التتويج يعكس حجم الاستعداد والاهتمام الذي توليه الإدارة لرعاية المواهب الرياضية وتوفير كافة سبل الدعم لإعداد أبطال قادرين على حصد المراكز المتقدمة وتمثيل الجامعة بأفضل صورة في مختلف البطولات.