لا تتوقف أهمية المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز عند حدود الصراع المباشر بين الفريقين على نقاط المباراة، لكنها تمتد لتشمل حسابات الزمالك في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري، في ظل تقارب المراكز ورغبة كل فريق في استغلال تعثر منافسيه المباشرين..

وتحولت القمة المنتظرة إلى محطة مهمة في حسابات الأندية الثلاثة، بعدما أصبح الزمالك طرفًا غير مباشر في المواجهة، منتظرًا النتيجة التي تمنحه فرصة أفضل لمواصلة مطاردة الصدارة، وهو ما كشف عنه طارق يحيى، نجم القلعة البيضاء السابق.

لماذا يتمنى الزمالك فوز الأهلي على بيراميدز؟

يرى طارق يحيى أن انتصار الأهلي سيكون السيناريو الأفضل بالنسبة للزمالك، لأنه سيضع بيراميدز تحت ضغط أكبر خلال الجولات المقبلة، ويمنح الفريق الأبيض فرصة لتقليص الفارق معه والاقتراب من المنافسة على القمة.

وقال يحيى، في تصريحات عبر قناة النهار: «الأهلي لو فاز على بيراميدز سيكون خطرًا جدًا على الأخير في الفترة المقبلة، والفارق سيقل جدًا».

وتابع: «في نفس الوقت الأهلي سيكون لديه دفعة معنوية بجانب الجماهير، وبيراميدز ليس لديه الجماهيرية المطلوبة، وسيكون تحت ضغط، وسيصبح الفارق بينه وبين الأهلي نقطة واحدة».

وتعكس تصريحات نجم الزمالك السابق أهمية خسارة بيراميدز للنقاط في هذه المرحلة، إذ إن تعثر الفريق السماوي قد يفتح الباب أمام منافسيه لتقليص الفوارق، ويجعل صراع الصدارة أكثر اشتعالًا.

الأهلي وبيراميدز.. صراع يتجاوز حسابات النقاط

تمثل المباراة اختبارًا مهمًا للفريقين؛ فالأهلي لا يبحث فقط عن حصد النقاط، لكنه يسعى أيضًا إلى استثمار الدعم الجماهيري وتحقيق دفعة معنوية قد تساعده على مواصلة المنافسة بقوة.

في المقابل، يدرك بيراميدز أن فقدان النقاط أمام منافس مباشر قد يعقد حساباته في سباق الدوري، خاصة مع احتمالية تقلص الفارق بينه وبين الأهلي، وهو ما يزيد من أهمية الخروج بنتيجة إيجابية.

وتزداد الضغوط على الفريقين مع دخول المنافسة مراحل أكثر حساسية، حيث لم تعد نتائج المواجهات المباشرة مجرد ثلاث نقاط، بل أصبحت مؤثرة في شكل المنافسة وترتيب الأوراق بين المتنافسين.

التعادل أيضًا يخدم حسابات الزمالك

ورغم أن فوز الأهلي يمثل النتيجة المفضلة لطارق يحيى، فإنه يرى أن التعادل يصب أيضًا في مصلحة الزمالك، لأنه يحرم بيراميدز من الابتعاد بالنقاط، ويمنح الفريق الأبيض فرصة الاقتراب منه حال نجاحه في تحقيق الانتصارات بمبارياته المقبلة.

وقال يحيى: «أفضل نتيجة للزمالك هي فوز الأهلي على بيراميدز أو التعادل، لأن الزمالك سيقترب أكثر من بيراميدز».

لكن هذه الحسابات تضع الزمالك أمام مسؤولية كبيرة، فانتظار تعثر المنافسين لن يكون كافيًا بمفرده، إذ يحتاج الفريق الأبيض إلى استغلال أي فقدان للنقاط من جانب الأهلي وبيراميدز وتحقيق نتائج إيجابية في مبارياته.

هل يستفيد الزمالك من القمة؟

تبدو مواجهة الأهلي وبيراميدز فرصة مهمة للزمالك من الناحية الحسابية، لكنها ليست ضمانًا لتغيير موقفه في جدول الدوري. فالفريق الأبيض يحتاج إلى الجمع بين انتظار تعثر منافسيه والحفاظ على نتائجه، حتى تتحول نتيجة القمة إلى مكسب حقيقي في سباق اللقب.

وبين رغبة الأهلي في تقليص الفارق، وتمسك بيراميدز بموقعه في المنافسة، وانتظار الزمالك للنتيجة المناسبة، تصبح القمة مواجهة بثلاثة أطراف، رغم أن طرفين فقط سيخوضانها داخل الملعب.