في مشهد يحمل الكثير من الود والتواصل المباشر، حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، خلال تواجده بمحيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، على التواجد وسط أهالينا، والاستماع إلى المواطنين الذين حرصوا على عرض مطالبهم وشكواهم، حيث منح كل مواطن الوقت الكافي للحديث، واستمع باهتمام إلى ما يشغله، في حوار اتسم بالبساطة والقرب.

توجيهات محافظ الغربية

وتبادل المحافظ الحديث مع المواطنين، وحرص على فهم تفاصيل كل شكوى والوقوف على أبعادها، مؤكدًا أن الاستماع للناس من قلب الشارع يتيح التعرف على احتياجاتهم الحقيقية، وأن التواصل المباشر يظل من أهم الوسائل لفهم مشكلاتهم والتعامل معها بصورة واقعية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن كل مواطن له الحق في أن يجد من يسمعه ويهتم بمطلبه، مشددًا على أن المحافظة تتعامل مع شكاوى المواطنين بجدية، وتتابع التنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.