واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات الدورات التدريبية المتخصصة في «أصول الفكر المعتدل» و«تحسين الأداء اللغوي»، بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين والخبراء، وذلك في عدد من المساجد بمديريات القاهرة والجيزة والقليوبية، في إطار إستراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى تطوير قدرات الأئمة، والارتقاء بمستواهم العلمي والفكري واللغوي، وتعزيز كفاءتهم في أداء رسالتهم الدعوية.

ففي مديرية أوقاف القاهرة، شهد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم فعاليات دورة «تحسين الأداء اللغوي»، حاضر فيها الدكتور عبد الله أديب، أستاذ الأدب والنقد المساعد بكلية اللغة العربية بالمنوفية، متناولًا موضوع «القراءة والتحليل»، بما يسهم في تنمية الملكة اللغوية لدى الأئمة، وتعزيز قدراتهم على الفهم والتحليل والتعبير الدقيق.

كما استضاف مسجد نصر الإسلام بمدينة نصر محاضرة في «فن الإلقاء»، ضمن فعاليات دورة «تحسين الأداء اللغوي»، حاضر فيها الإذاعي الكبير الأستاذ شحاتة العرابي، متناولًا مهارات الإلقاء والتواصل والتأثير في الجمهور، وسبل تطوير الأداء الصوتي والارتقاء بمستوى الخطاب الدعوي.

وفي مسجد التوفيقي بحلوان، عُقدت فعاليات دورة «أصول الفكر المعتدل»، حاضر فيها الدكتور محمود عابدين، متناولًا موضوع «السنة والبدعة»، ومؤكدًا أهمية التأصيل العلمي وترسيخ الفهم الصحيح للسنة النبوية، وتصحيح المفاهيم وفق منهج وسطي مستنير.

كما شهد مسجد الأنوار المحمدية بالمطرية فعاليات دورة «أصول الفكر المعتدل»، حاضر فيها الدكتور محمد رجب خليفة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف، متناولًا موضوع «فقه الحكم»، بما يسهم في تنمية الملكة الفقهية لدى الأئمة، وتعزيز قدرتهم على فهم الأحكام الشرعية والتعامل مع القضايا المعاصرة.

وفي مديرية أوقاف الجيزة، شهد مسجد المغفرة بالعجوزة، التابع لإدارة أوقاف شمال الجيزة، فعاليات دورة «أصول الفكر المعتدل»، حاضر فيها الدكتور ياسر الغياتي، متناولًا موضوع «فقه الحكم»، موضحًا الضوابط الشرعية والعلمية المتعلقة به، وأهمية الفهم الصحيح للأحكام وحسن تنزيلها على واقع الناس.

كما شهد مسجد النور المحمدي بإدارة أوقاف البدرشين فعاليات دورة «تحسين الأداء اللغوي»، حاضر فيها الأستاذ وسام البحيري، متناولًا «فن الإلقاء»، ومركزًا على تنمية المهارات العملية في الإلقاء، وحسن توظيف الصوت ووسائل التعبير؛ بما يعزز قدرة الإمام على التواصل المؤثر وإيصال رسالته الدعوية بوضوح.

وفي مسجد سلامة الشاعر بإدارة أوقاف كرداسة، عُقدت فعاليات دورة «تحسين الأداء اللغوي»، حاضر فيها الدكتور عمرو ناجي، متناولًا موضوع «المقامات الصوتية»، وبيان أثرها في تحسين الأداء الصوتي والارتقاء بالتلاوة، مع مراعاة الضوابط الشرعية وأحكام التلاوة.

وفي مديرية أوقاف القليوبية، تواصلت فعاليات دورة «أصول الفكر المعتدل» بمسجد الفقهاء بإدارة أوقاف شبين القناطر شرق، حاضر فيها الدكتور أشرف سعد، رئيس مركز مكافحة التطرف بالديوان العام، متناولًا موضوع «السنة والبدعة»، ومبينًا التأصيل العلمي للمفاهيم المرتبطة بهما، والضوابط الشرعية للتمييز بينهما، وأهمية فهم النصوص الشرعية في سياقاتها الصحيحة؛ بما يعزز الوعي الديني الرشيد ويحصّن الفكر من الانحراف.

كما شهد مسجد زعزع بإدارة أوقاف طوخ محاضرة علمية في إطار دورة «تحسين الأداء اللغوي»، حاضر فيها الأستاذ الدكتور دسوقي محمد علي السخاوي، أستاذ اللغويات بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الشريف، وعضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، تحت عنوان «تطبيق نحوي»، تناول خلالها عددًا من القواعد والتطبيقات النحوية؛ بما يسهم في ترسيخ الملكة اللغوية لدى الأئمة وتنمية مهاراتهم في الاستخدام الصحيح للغة العربية.

وفي مسجد أبو مترد التابع لإدارة أوقاف الخانكة، عُقدت فعاليات دورة «أصول الفكر المعتدل»، حاضر فيها الدكتور حسن عبد الرءوف، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، متناولًا موضوع «أصول الفقه»، موضحًا أهميته في ضبط الاستنباط الشرعي وفهم الأحكام الفقهية وفق أصولها وقواعدها المعتبرة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص وزارة الأوقاف على الاستثمار في بناء الإنسان، وتطوير الكوادر الدعوية علميًّا وفكريًّا ولغويًّا، من خلال برامج تدريبية متخصصة تجمع بين التأصيل الشرعي والتطبيق العملي؛ بما يعزز كفاءة الأئمة، ويرتقي بأدائهم، ويدعم تقديم خطاب ديني مستنير يجمع بين سلامة الفهم وحسن البيان ووسطية المنهج.