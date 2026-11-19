أكدت وزارة الأوقاف أن اليوم العالمي للفلسفة، الذي يوافق الخميس الثالث من شهر نوفمبر كل عام، يمثل مناسبة مهمة للتأكيد على دور التفكير النقدي والحوار العقلاني في بناء الوعي الإنساني، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، مشددة على أن الإسلام حث على إعمال العقل والتحقق من المعلومات والابتعاد عن الأحكام المبنية على الظنون.

اليونسكو اعتمدت المناسبة رسميًا عام 2005

وأوضحت الوزارة أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» أقرت الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة رسميًا عام 2005، بعدما بدأت فعالياته عام 2002، ويحل الاحتفال به في عام 2026 يوم الخميس 19 نوفمبر.

وتهدف المناسبة إلى دعم الدراسات والأبحاث الفلسفية، وفتح المجال لمناقشة القضايا المعاصرة، إلى جانب نشر الوعي بأهمية التفكير النقدي، وتعزيز قدرة الأجيال الجديدة على التحليل والتفكير المستقل.

وأشارت الأوقاف إلى أن الفلسفة، التي تعني في أصلها الإغريقي «حب الحكمة»، تهتم بدراسة الوجود والمعرفة والسلوك الإنساني، وتساعد على مراجعة الأفكار والتحقق من الحقائق والوصول إلى نتائج تستند إلى المنطق، فضلًا عن دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة والمساواة.

الأوقاف: الإسلام يدعو إلى التفكير القائم على العلم والدليل

وأكدت الوزارة أن الفلسفة لا تقتصر على كونها مجالًا أكاديميًا، بل تمثل ممارسة فكرية تسهم في تطوير المجتمعات من خلال طرح الأسئلة ومناقشة الآراء بعقلانية، وتشجيع الحوار بين الثقافات والاتجاهات المختلفة، بما يعزز احترام التنوع والتعايش.

وفيما يتعلق بالرؤية الإسلامية، أوضحت الأوقاف أن إعمال العقل والتفكير المنضبط من الأسس المهمة لبناء شخصية واعية تستطيع التمييز بين الحق والباطل، وتستند في أحكامها إلى العلم والدليل، بعيدًا عن التقليد الأعمى أو إصدار الأحكام دون معرفة.

واستشهدت الوزارة بقول الله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36]، مؤكدة أن الآية تنهى عن اتباع ما لا يستند إلى علم، وتحذر من القول أو الحكم دون التثبت ومعرفة الحقيقة.

كما استدلت بحديث النبي ﷺ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ؟»، رواه البخاري ومسلم، موضحة أن الحديث يقدم نموذجًا تربويًا يحفز على التفكير والملاحظة والاستنتاج.

وأضافت أن قول رسول الله ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»، رواه البخاري، يؤكد أهمية الفهم العميق والإدراك، وأن العلم لا يقاس بكثرة المعلومات وحدها، وإنما بقدرة الإنسان على استيعاب المعاني والأحكام.

واختتمت الوزارة بالإشارة إلى حديث النبي ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا»، رواه البخاري، لافتة إلى أن الحكمة تظهر في حسن استخدام العلم عند إصدار الأحكام وتعليم الآخرين وإرشادهم.

وأكدت الأوقاف أن إحياء اليوم العالمي للفلسفة يجدد التأكيد على قيمة العقل والتفكير النقدي والحوار المستند إلى العلم، باعتبارها ركائز أساسية لبناء الوعي ومواجهة التحديات المعاصرة وتعزيز الاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع.