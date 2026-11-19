تقدّم الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بخالص التهنئة والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء.

وشملت الأسماء الجديدة الدكتور سيف رجب قزامل، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا.

وأعرب الأمين العام لهيئة كبار العلماء عن خالص تقديره وتهنئته لفضيلة الإمام الأكبر بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق الأعضاء الجدد ويسدد خطاهم، وأن يعينهم على أداء هذه الأمانة والقيام بمسؤولياتهم على الوجه الذي يحقق رسالتهم العلمية.

كما دعا الله أن يبارك في جهودهم وعلمهم، وأن يوفقهم إلى مواصلة العطاء في خدمة الأزهر الشريف، والإسهام في أداء رسالته، وخدمة وطنهم وأمتهم.

قرار جمهوري

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين ثلاثة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهم: الدكتور سيف رجب محمد قزامل، والدكتور عبد الفتاح عبد الغني محمد إبراهيم الهواري، والدكتور محمد إبراهيم محمد الحفناوي.

يُعين عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كل من: الدكتور سيف رجب محمد قزامل.. الدكتور عبد الفتاح عبد الغني محمد إبراهيم الهواري.. الدكتور محمد إبراهيم محمد الحفناوي.