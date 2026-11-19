استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الدكتور ياسر علام، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية الجديد، لتهنئته بتولي مهام منصبه، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في نشر الوعي وترسيخ القيم الإيجابية، ودعم جهود المحافظة في بناء الإنسان، في إطار مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا».

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أهمية الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الأفكار المغلوطة، وترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني، مشيرًا إلى أهمية تكامل جهود المؤسسات التعليمية والدينية في بناء وعي النشء والشباب وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع.

تحرك تنفيذي عاجل

وتناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين المحافظة والمنطقة الأزهرية، وتفعيل التعاون في الأنشطة والبرامج التوعوية والمجتمعية، بما يدعم أهداف مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا» في رفع الوعي وتنمية قدرات المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية.

رفع كفاءة الخدمات

وفي ختام اللقاء، أعرب محافظ الغربية عن خالص تقديره لفضيلة الشيخ الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية السابق لمنطقة الغربية الأزهرية، مثمنًا جهوده خلال فترة توليه المسؤولية، ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد رئيسًا للإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية.