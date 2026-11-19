استضافت شركة مياه الشرب بالإسكندرية اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمبادرة رفع كفاءة المدارس والوحدات الصحية المستهدفة بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الشؤون الصحية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف مصر»، وذلك لبحث آليات تنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة ومتابعة أعمال التطوير والصيانة.

جاء الاجتماع برعاية وحضور المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وبمشاركة الدكتور عربي أبو زيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور هاني حمدي، وكيل مديرية الشؤون الصحية، والدكتور محمد مصطفى، ممثل مكتب منظمة يونيسيف مصر، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

50 مدرسة و20 وحدة صحية

وتستهدف المبادرة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والصيانة داخل 50 مدرسة و20 وحدة صحية بمختلف أنحاء المحافظة، إلى جانب تركيب 20 ألف قطعة موفرة للمياه بالمدارس المستهدفة، بهدف ترشيد الاستهلاك والحد من إهدار المياه، وتحسين البيئة التعليمية والصحية.

دعم فني وتنسيق مشترك

وأكد المهندس محمد سعيد نشأت، أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، مشيرًا إلى حرص الشركة على المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن أعمال المبادرة لا تقتصر على الصيانة ورفع الكفاءة، وإنما تشمل أيضًا نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها بين الطلاب والأجيال الجديدة، مؤكدًا استعداد الشركة لتقديم الدعم الفني والتنسيقي اللازم لضمان تنفيذ الأعمال وفق معايير الجودة المطلوبة.

تعاون التعليم والصحة

ومن جانبه، أشاد الدكتور عربي أبو زيد بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مؤكدًا أهمية استمرار الشراكة والتوسع في المبادرة لتشمل أكبر عدد من مدارس المحافظة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب والعاملين.

كما أكد الدكتور محمد مصطفى، ممثل مكتب يونيسيف مصر، أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المشاركة، مشيدًا بالأعمال التي جرى تنفيذها في إطار المبادرة بالمحافظة.

وأشار الدكتور هاني حمدي، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، إلى استعداد المديرية لتقديم أوجه الدعم اللازمة وتذليل العقبات التي قد تواجه أعمال الصيانة بالوحدات الصحية المستهدفة، لضمان سرعة التنفيذ.

متابعة دورية للتنفيذ

وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على عقد اجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على ما تحقق من أعمال على أرض الواقع، مع توجيه الدعوة إلى محافظ الإسكندرية للمشاركة في تدشين المبادرة والإعلان عن استكمال مراحلها الجديدة.

وتأتي المبادرة في إطار جهود شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية، ودعم مشروعات التنمية المستدامة، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية داخل المؤسسات التعليمية والصحية.