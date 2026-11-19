هنّأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، ولاعبي منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة والجهاز الفني والإداري، بمناسبة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم للساق الواحدة بالمكسيك، في إنجاز تاريخي يتحقق للمرة الأولى في تاريخ المنتخب، وذلك خلال أول مشاركة مصرية في المونديال.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيدًا بالأداء المتميز والروح القتالية التي ظهر بها لاعبو المنتخب خلال منافسات البطولة، ونجاحهم في تمثيل الرياضة المصرية بصورة مشرفة على الساحة الدولية.

وأكد جوهر نبيل أن هذا التأهل يعكس ما يمتلكه اللاعبون من إرادة وعزيمة وإصرار على تحقيق الإنجازات، مشيرًا إلى أن ما قدمه المنتخب يمثل مصدر فخر للرياضة المصرية، ونموذجًا ملهمًا في التحدي والإصرار وتجاوز الصعاب.

كما أعرب الوزير عن تمنياته للمنتخب بمواصلة مشواره الناجح في البطولة، وتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية، مؤكدًا حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم أبطال الرياضة البارالمبية وتوفير سبل الرعاية لهم.