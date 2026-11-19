كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد بداية مشوار منتخب مصر تحت 17 عاماً في بطولة كأس العالم، وذلك عندما يواجه نظيره منتخب اليونان اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«منتخب مصر يبدأ مشواره اليوم في كأس العالم تحت 17 عامًا أمام اليونان الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.. بالتوفيق».

ويستهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس العالم 2026، اليوم الخميس، بمواجهة نظيره اليوناني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفراعنة الصغار لتحقيق بداية قوية في المونديال.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر واليونان في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملاعب أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يتطلع المنتخب الوطني لحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

كما يدخل منتخب مصر اللقاء بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، بعدما نجح في حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم عقب حصوله على المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا، كما يدخل المنافسات بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بلقب كأس الخليج للناشئين، عقب الفوز على الإمارات بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات قطر واليونان وبنما، وهي مجموعة يسعى خلالها المنتخب الوطني لحجز إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتستضيف قطر منافسات البطولة خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 13 ديسمبر 2026، بمشاركة 48 منتخبًا، في النسخة الثانية التي تقام بالنظام الجديد بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة.

وتشهد البطولة إقامة 104 مباريات، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ32 أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث