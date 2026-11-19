ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فولكس فاجن جولف 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فولكس فاجن جولف موديل 2027، وتنتمي جولف لفئة السيارات الهاتشباك .

وسائل الأمان بـ فولكس فاجن جولف 2027

فولكس فاجن جولف 2027

زودت سيارة فولكس فاجن جولف 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك فولكس فاجن جولف 2027

فولكس فاجن جولف 2027

تحصل سيارة فولكس فاجن جولف 2027 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية .

مواصفات فولكس فاجن جولف 2027

فولكس فاجن جولف 2027

تمتلك سيارة فولكس فاجن جولف 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكييف .

فولكس فاجن جولف 2027

ويوجد بـ سيارة فولكس فاجن جولف 2027 أيضا، ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر فولكس فاجن جولف 2027

فولكس فاجن جولف 2027

الفئة الأولي من سيارة فولكس فاجن جولف 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 690 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فولكس فاجن جولف 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فولكس فاجن جولف 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 850 ألف جنيه .