كشفت شركة تسلا عن طرازها الجديد تسلا سايبركاب ذاتية القيادة، وتنتمي سايبركاب لفئة السيارات الكوبيه، وظهرت حاليا بعد عامين من الكشف عنها عام 2024، تقترب سايبركاب من الانتقال إلى أيدي المشترين الأفراد.

سيارة تسلا سايبركاب ذاتية القيادة الجديدة

عملا محدودين لشراء تسلا سايبركاب

وأكدت تسلا أن مجموعة محدودة من العملاء تستطيع طلب السيارة مسبقاً للاستخدام الشخصي، وتخطط الشركة لبدء عمليات التسليم قبل نهاية عام 2026، مع استقبال الدفعات الأولى .

سيارة تسلا سايبركاب ذاتية القيادة الجديدة

لكن تسلا لا تفتح باب الطلبات أمام الجميع في الوقت الحالي، وتقتصر دعوات الشراء على عملاء مختارين، بينما تحدد الشركة مواقع الاستلام بخمس مدن أمريكية، وتشمل القائمة أوستن ودالاس وفورت وورث وهيوستن وسان أنطونيو، وجميعها تقع داخل ولاية تكساس.

مواصفات تسلا سايبركاب

سيارة تسلا سايبركاب ذاتية القيادة الجديدة

تختلف تسلا سايبركاب عن سيارات تسلا الحالية بصورة جذرية، وتعتمد علي تصميم صغير ببابين ومقصورة مخصصة للقيادة الذاتية، والأكثر إثارة للاهتمام أن تسلا استغنت عن عجلة القيادة ودواسات التسارع والمكابح بالكامل، وهذا يعني أن السيارة لا تمنح السائق أدوات التحكم التقليدية الموجودة في السيارات الإنتاجية.

سيارة تسلا سايبركاب ذاتية القيادة الجديدة

وتستهدف تسلا سايبركاب تقديم تجربة تنقل مستقلة بالكامل، دون الحاجة إلى تدخل بشري أثناء الرحلة، وتختبر تسلا السيارة بالفعل ضمن خدمة روبوتاكسي في مواقع أمريكية محدودة، ويرتبط تشغيل أنظمة القيادة الذاتية حالياً بمناطق جغرافية محددة، مع تطابق نطاق عمل خدمة روبوتاكسي الحالية.

سيارة تسلا سايبركاب ذاتية القيادة الجديدة

وعند امتلاك سيارة تسلا سايبركاب لن ينتهي عند دفع ثمنها، إذ تطلب الشركة اشتراك شهري لتشغيل قدرات القيادة الذاتية، وأثار الاشتراك الشهري اهتمام إيلون ماسك نفسه، بعدما وصف السعر الحالي بأنه مرتفع للغاية، وأشار إلى إمكانية خفضه ليتوافق مع اشتراك القيادة الذاتية الكاملة FSD في سيارات تسلا الأخرى.