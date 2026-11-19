يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزوّدة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو X7 موديل 2027

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بي ام دبليو X7 موديل 2027، وتنتمي X7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد بي ام دبليو X7 موديل 2027

بي ام دبليو X7 موديل 2027

تأتى سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 5162 مم، وعرض 2000 مم، وارتفاع 1819 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3105 مم .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X7 موديل 2027

بي ام دبليو X7 موديل 2027

تمتلك سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان منها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك بي ام دبليو X7 موديل 2027

بي ام دبليو X7 موديل 2027

تحصل سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 4400 سي سي، وتنتج قوة 530 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 83 لتر، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بي ام دبليو X7 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

بي ام دبليو X7 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 أيضا، تكيف، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر بي ام دبليو X7 موديل 2027

بي ام دبليو X7 موديل 2027

يصل سعر سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي 10 ملايين و 200 ألف جنيه .